Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про нове можливе призначення для Свириденко?

За словами народного обранця, відразу кілька джерел підтвердили йому інформацію про можливе призначення Юлії Свириденко керівницею Нафтогазу. За попереднім планом, її спочатку можуть призначити виконувачкою обов'язків голови компанії, а згодом – затвердити на посаді постійного СЕО.

Водночас процедура призначення має свої юридичні нюанси, адже кадрові рішення мають проходити через Наглядову Раду компанії.

Для реалізації цього сценарію, за словами Ярослава Железняка, до складу Наглядової Ради "Нафтогазу" незабаром планують допризначити ще одного представника держави – заступника керівника Офісу Президента Олексія Соболева, після чого очікується проведення конкурсу та офіційне затвердження.

Цікаво, що колишнім очільником НАК "Нафтогаз" є нинішній прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський кілька разів зустрічався з Юлією Свириденко для обговорення її подальшої діяльності. Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин не став розкривати зміст цих зустрічей, наголосивши, що про це стане відомо пізніше.

Попередньо Свириденко пропонували очолити посольство України у США, але вона відмовилася від цієї посади.