Інформацію про кар'єру та професійні здобутки потенційного глави уряду зібрав 24 Канал.

Що відомо про професійний шлях Корецького?

Сергій Корецький, уродженець Луцька, нині 48-річний управлінець, має технічну та економічну освіту. Він закінчив Луцький державний технічний університет, де навчався за спеціальностями "Машинобудування" та "Економіка бізнесу", а також здобув освіту в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за напрямом "Видобування нафти і газу". Згодом, у 2019 році він пройшов програму Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

Корецький розпочав свій професійний шлях наприкінці 1990-х років із паливного бізнесу. Спершу він обіймав посаду охоронця в Continuum Group, заснованій Ігорем Єремеєвим.

Згодом Корецький став генеральним директором керівної компанії, а у 2013 році очолив мережу автозаправних станцій WOG. Через 5 років він залишив компанію та започаткував власний бренд кави і мережу кав'ярень, Idealist Coffee Co, зі складу бенефіціарів якої вийшов у 2021 році.

Від серпня 2019 до листопада 2022 Корецький був співзасновником та головою правління енерготрейдера Centurion Group SA (Швейцарія).

Яку роль відіграв Корецький в "Укрнафті" та "Нафтогазі"?

Після переходу енергетичних активів, які раніше належали Ігорю Коломойському, у державну власність восени 2022 року Корецького призначили керівником "Укрнафти" та "Укртатнафти".

Під його керівництвом "Укрнафта", яка протягом 2013 – 2022 років накопичила понад 10 мільярдів гривень збитків, перетворилася на одну з найуспішніших державних компаній. За підсумками 2023 – 2024 років підприємство отримало близько 40 мільярдів гривень чистого прибутку.



Сергій Корецький / Фото: Facebook / Сергій Куюн

Сам Корецький пояснював це переходом на прозорі закупівлі через Prozorro, відмовою від посередників та зміною принципів взаємодії з Кременчуцьким нафтопереробним заводом.

У квітні 2025 року за результатами відкритого конкурсу, у якому брали участь 62 претенденти, наглядова рада призначила його головою правління групи "Нафтогаз".

Відбір проводила міжнародна рекрутингова компанія Korn Ferry. Одним із головних завдань нового керівника уряд визначив збільшення власного видобутку газу та зміцнення енергетичної незалежності країни.

За підсумками 2025 року виторг групи "Нафтогаз" зріс до 270,9 мільярда гривень, що на 5,7% перевищило показник попереднього року. Водночас чистий прибуток різко скоротився – із 37,9 до 5,83 мільярда гривень.

Основною причиною стало суттєве збільшення витрат, насамперед через масштабний імпорт природного газу. Загалом у структурі компанії працюють близько 100 тисяч людей.

Як минула зустріч Корецького із Зеленським?

Глава держави 12 липня оголосив про оновлення уряду. Він також розповів про свою зустріч із Сергієм Корецьким. Під час бесіди сторони обговорили, які кроки потрібні Україні для більшої стійкості й забезпечення визначених результатів у рамках оновленої політичної стратегії.

Йдеться про необхідність відповідати на нові виклики через російські удари, зокрема, по енергетичній інфраструктурі в прикордонних і прифронтових регіонах, а також атаки на АЗС та інші важливі об'єкти.

Зі свого боку Володимир Зеленський також відзначив діяльність Корецького на чолі "Укрнафти" й "Нафтогазу".



Зустріч Зеленського з Корецьким / Фото зі сторінки президента

Зауважимо також, що кандидатуру Сергія Корецького, як пишуть у медіа, розглядали вже давно. Проте він довгий час не погоджувався очолити уряд.

Наразі ж низка народних депутатів вважає саме його найімовірнішим керівником Кабміну. Подейкують, що сам Корецький уже нібито погодився на пропозицію. Інформацію про його призначення 24 Каналу підтвердили джерела в уряді. У разі його офіційного призначення, він стане вже третім прем'єр-міністром за час повномасштабної війни.

До речі, Юлія Свириденко вже підтвердила, що йде у відставку з посади прем'єр-міністерки. Це рішення невдовзі мають ухвалити також у Верховній Раді. Повідомлялося, що Свириденко стане послом України у США.