Засідання транслює телеканал Рада.
Що відомо про призначення Корецького?
Сергій Корецький є головним кандидатом на пост прем'єр-міністра України. Під час виступу він пообіцяв зробити все можливе для того, щоб бути корисним Україні тут і зараз.
Серед основних пунктів його програми:
- підготовка та проходження наступної зими;
- підтримка бізнесу;
- соціальний захист для прифронтових громад;
- масштабування оборонного комплексу;
- підтримка ВПО та ветеранів;
- забезпечення максимальної прозорості роботи уряду.
Корецький вважає, що зроблена титанічна робота на шляху до європейської інтеграції. Він готовий розглянути пропозицію про розподіл посад віце-премєра з євроінтеграції та головного переговірника України.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Кандидат на посаду прем'єра заявив, що високо оцінює роботу міністерства внутрішніх справ міністра Ігоря Клименка, якого він вважає сильним, професійним, чітким і результативним міністром.
Комітет ВРУ з питань держбудівництва підтримав призначення Корецького на посаду премʼєра.