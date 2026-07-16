Засідання транслює телеканал Рада.

Що відомо про призначення Корецького?

Сергій Корецький є головним кандидатом на пост прем'єр-міністра України. Під час виступу він пообіцяв зробити все можливе для того, щоб бути корисним Україні тут і зараз.

Серед основних пунктів його програми:

підготовка та проходження наступної зими;

підтримка бізнесу;

соціальний захист для прифронтових громад;

масштабування оборонного комплексу;

підтримка ВПО та ветеранів;

забезпечення максимальної прозорості роботи уряду.

Корецький вважає, що зроблена титанічна робота на шляху до європейської інтеграції. Він готовий розглянути пропозицію про розподіл посад віце-премєра з євроінтеграції та головного переговірника України.

Кандидат на посаду прем'єра заявив, що високо оцінює роботу міністерства внутрішніх справ міністра Ігоря Клименка, якого він вважає сильним, професійним, чітким і результативним міністром.

Комітет ВРУ з питань держбудівництва підтримав призначення Корецького на посаду премʼєра.