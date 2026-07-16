Заседание транслирует телеканал "Рада".
Что известно о назначении Корецкого?
Сергей Корецкий является главным кандидатом на пост премьер-министра Украины. Во время выступления он пообещал сделать все возможное для того, чтобы принести пользу Украине здесь и сейчас.
Сергей Корецкий – главный кандидат на пост премьер-министра Украины. Во время выступления он пообещал сделать все возможное, чтобы быть полезным Украине здесь и сейчас.
Среди основных пунктов его программы:24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
- подготовка и прохождение следующей зимы;
- поддержка бизнеса;
- социальная защита для прифронтовых общин;
- масштабирование оборонного комплекса;
- поддержка ВПЛ и ветеранов;
- обеспечение максимальной прозрачности работы правительства.
Корецкий считает, что проделана титаническая работа на пути к европейской интеграции. Он готов рассмотреть предложение о распределении должностей вице-премьера по евроинтеграции и главному переговорщику Украины.