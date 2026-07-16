Заседание транслирует телеканал "Рада".

Что известно о назначении Корецкого?

Сергей Корецкий является главным кандидатом на пост премьер-министра Украины. Во время выступления он пообещал сделать все возможное для того, чтобы принести пользу Украине здесь и сейчас.

Сергей Корецкий – главный кандидат на пост премьер-министра Украины. Во время выступления он пообещал сделать все возможное, чтобы быть полезным Украине здесь и сейчас.

Среди основных пунктов его программы:

подготовка и прохождение следующей зимы;

поддержка бизнеса;

социальная защита для прифронтовых общин;

масштабирование оборонного комплекса;

поддержка ВПЛ и ветеранов;

обеспечение максимальной прозрачности работы правительства.

Корецкий считает, что проделана титаническая работа на пути к европейской интеграции. Он готов рассмотреть предложение о распределении должностей вице-премьера по евроинтеграции и главному переговорщику Украины.