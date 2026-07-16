Заседание транслирует телеканал "Рада".

Что известно о назначении Корецкого?

Сергей Корецкий является главным кандидатом на пост премьер-министра Украины. Во время выступления он пообещал сделать все возможное для того, чтобы принести пользу Украине здесь и сейчас.

Сергей Корецкий – главный кандидат на пост премьер-министра Украины. Во время выступления он пообещал сделать все возможное, чтобы быть полезным Украине здесь и сейчас.

Среди основных пунктов его программы:

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  • подготовка и прохождение следующей зимы;
  • поддержка бизнеса;
  • социальная защита для прифронтовых общин;
  • масштабирование оборонного комплекса;
  • поддержка ВПЛ и ветеранов;
  • обеспечение максимальной прозрачности работы правительства.

Корецкий считает, что проделана титаническая работа на пути к европейской интеграции. Он готов рассмотреть предложение о распределении должностей вице-премьера по евроинтеграции и главному переговорщику Украины.