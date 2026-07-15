Про це він заявив на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн.
Що сказав Зеленський про Корецького?
За словами президента, кадрові рішення ухвалюються з урахуванням головних пріоритетів, які нині стоять перед Україною. Одним із них Зеленський назвав дипломатичну роботу для досягнення припинення вогню, а також підготовку країни до осінньо-зимового періоду.
Президент наголосив, що до зими Україна має бути максимально готовою, і саме цей напрямок зараз є одним із ключових для уряду. У цьому контексті Зеленський заявив, що вважає Сергія Корецького найбільш підготовленою людиною для роботи на посаді прем'єр-міністра України.
Також глава держави повідомив, що 15 липня Корецький має зустрітися з парламентською фракцією. Під час цієї зустрічі планується обговорити деталі майбутньої роботи уряду, зокрема його персональний склад.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Крім кадрових питань, президент також зазначив, що Україна продовжує працювати над просуванням переговорного процесу щодо вступу до Європейського Союзу та відкриттям наступних переговорних кластерів.