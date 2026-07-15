Про це він заявив на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн.

Що сказав Зеленський про Корецького?

За словами президента, кадрові рішення ухвалюються з урахуванням головних пріоритетів, які нині стоять перед Україною. Одним із них Зеленський назвав дипломатичну роботу для досягнення припинення вогню, а також підготовку країни до осінньо-зимового періоду.

Президент наголосив, що до зими Україна має бути максимально готовою, і саме цей напрямок зараз є одним із ключових для уряду. У цьому контексті Зеленський заявив, що вважає Сергія Корецького найбільш підготовленою людиною для роботи на посаді прем'єр-міністра України.

Також глава держави повідомив, що 15 липня Корецький має зустрітися з парламентською фракцією. Під час цієї зустрічі планується обговорити деталі майбутньої роботи уряду, зокрема його персональний склад.

Крім кадрових питань, президент також зазначив, що Україна продовжує працювати над просуванням переговорного процесу щодо вступу до Європейського Союзу та відкриттям наступних переговорних кластерів.