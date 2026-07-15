Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии фон дер Ляйен.

Что сказал Зеленский о Корецком?

По словам президента, кадровые решения принимаются с учетом главных приоритетов, ныне стоящих перед Украиной. Одним из них Зеленский назвал дипломатическую работу по достижению прекращения огня, а также подготовку страны к осенне-зимнему периоду.

Президент подчеркнул, что к зиме Украина должна быть максимально готова, и именно это направление сейчас является одним из ключевых для правительства. В этом контексте Зеленский заявил, что считает Сергея Корецкого наиболее подготовленным человеком для работы в должности премьер-министра Украины.

Глава государства также сообщил, что 15 июля Корецкий должен встретиться с парламентской фракцией. В ходе этой встречи планируется обсудить детали предстоящей работы правительства, в частности, его персональный состав.

Кроме кадровых вопросов президент также отметил, что Украина продолжает работать над продвижением переговорного процесса по вступлению в Европейский Союз и открытием последующих переговорных кластеров.