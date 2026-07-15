Об этом сообщил Зеленский в беседе с журналистами.

Что сказал о назначении Федорова в новом Кабмине?

Глава государства заявил, что пока нет окончательного решения о возможном назначении Михаила Федорова на должность министра обороны в обновленном составе Кабинета Министров.

По словам Зеленского, перед тем, как определиться с кандидатурой, он планирует провести дополнительные консультации с представителями Министерства обороны. Президент сообщил, что разговоры с руководством оборонного ведомства состоятся еще до вечернего заседания фракции "Слуга народа", в ходе которого депутаты будут обсуждать кадровые изменения в правительстве.

Согласно сообщению РБК-Украина, глава государства также пообщается с руководством Вооруженных Сил. По его словам, в ходе этих разговоров обсудят взаимодействие между армией и Минобороны, работу ТЦК и вопросы усиления противовоздушной обороны.