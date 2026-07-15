Про це повідомив Зеленський у спілкуванні з журналістами.

Що сказав про призначення Федорова у новому Кабміні?

Глава держави заявив, що наразі немає остаточного рішення щодо можливого призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони в оновленому складі Кабінету Міністрів.

За словами Зеленського, перед тим як визначитися з кандидатурою, він планує провести додаткові консультації з представниками Міністерства оборони. Президент повідомив, що розмови з керівництвом оборонного відомства відбудуться ще до вечірнього засідання фракції "Слуга народу", під час якого депутати обговорюватимуть кадрові зміни в уряді.

Згідно з повідомлення РБК-Україна, глава держави також поспілкується з керівництвом Збройних сил. За його словами, під час цих розмов обговорять взаємодію між армією та Міноборони, роботу ТЦК і питання посилення протиповітряної оборони.