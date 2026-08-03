Об этом сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в беседе с журналистами, сообщает 24 Канал.

Что могли обсуждать Зеленский и Свириденко?

Дмитрий Литвин не стал раскрывать содержание встреч Владимира Зеленского и Юлии Свириденко. Советник украинского лидера отметил, что об этом станет известно позже.

В то же время ранее в СМИ появилась информация, что Юлия Свириденко может возглавить посольство Украины в США вместо Ольги Стефанишиной.