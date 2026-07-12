Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает "Украинская правда".

Кто может стать новым премьер-министром?

По словам Железняка, среди возможных кандидатов на пост главы правительства рассматриваются:

Сергея Корецкого – председателя правления "Нафтогаза" и директора "Укрнафты";

Дениса Шмыгаля – министра энергетики, который с 4 марта 2020 года по 17 июля 2025 года уже занимал должность премьер-министра Украины.

Михаила Федорова – министра обороны, который в прошлом был народным депутатом Украины IX созыва.

Игоря Терехова – мэра Харькова, который с 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, а с 2020 года – председателем фракции партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

12 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Корецким. Глава государства поблагодарил его за работу во главе государственных компаний "Укрнафта" и "Нафтогаз".

По словам президента, Корецкому удалось обеспечить защиту национальных интересов Украины, а обе компании достигли определенных государством результатов.

Зеленский также отметил, что энергетический сектор сталкивается с новыми вызовами из-за российских ударов по инфраструктуре, в частности в приграничных и прифронтовых регионах.

По его словам, в ходе встречи были обсуждены меры, которые помогут укрепить устойчивость Украины и реализовать обновленную государственную стратегию.