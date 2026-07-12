Об этом она сама сообщила в сообщении в соцсетях.

Что известно об отставке Юлии Свириденко?

Юлия Свириденко заявила, что во время встречи с президентом они обсудили стоящие перед Украиной вызовы и изменения, необходимые для усиления работы правительства и сотрудничества с международными партнерами.

По ее словам, сейчас особенно важно объединить все силы и ресурсы для укрепления государства.

Премьер поблагодарила Владимира Зеленского за доверие. Она отметила, что для нее было честью возглавлять правительство в самый сложный период новейшей истории Украины.

Она выразила благодарность украинским военным за защиту страны, а членам правительства – за работу в условиях войны.

Также Свириденко выразила готовность и дальше работать в пользу Украины.

Заметим, что Юлия Свириденко была в должности премьера почти год. Ее поставили во главе правительства 17 июля 2025 года.

Напомним, что Владимир Зеленский предложил ей "возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером".

По словам нардепа Ярослава Железняка, Свириденко станет послом Украины в США.

Также он отметил, что наиболее вероятной кандидатурой на должность премьера является председатель правления "Нафтогаза" и директор "Укрнафты" Сергей Корецкий. Среди других претендентов – министр энергетики Денис Шмигаль, министр обороны Михаил Федоров и мэр Харькова Игорь Терехов.