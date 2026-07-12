Про це вона сама повідомила у дописі в соцмережах.

Що відомо про відставку Юлії Свириденко?

Юлія Свириденко заявила, що під час зустрічі з президентом вони обговорили виклики, які стоять перед Україною, та зміни, необхідні для посилення роботи уряду та співпраці з міжнародними партнерами.

За її словами, зараз особливо важливо об'єднати всі сили й ресурси для зміцнення держави.

Прем'єрка подякувала Володимиру Зеленському за довіру. Вона зазначила, що для неї було честю очолювати уряд у найскладніший період новітньої історії України.

Вона висловила вдячність українським військовим за захист країни, а членам уряду – за роботу в умовах війни.

Також Свириденко висловила готовність і надалі працювати на користь України.

Зауважимо, що Юлія Свириденко перебувала на посаді прем'єрки майже рік. Її поставили на чолі уряду 17 липня 2025 року.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський запропонував їй "очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером".

За словами нардепа Ярослава Железняка, Свириденко стане послом України у США.

Також він зазначив, що найбільш імовірною кандидатурою на посаду прем'єра є голова правління "Нафтогазу" та директора "Укрнафти" Сергій Корецький. Серед інших претендентів – міністр енергетики Денис Шмигаль, міністр оборони Михайло Федоров та мер Харкова Ігор Терехов.