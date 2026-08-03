Об этом говорится на сайте президента Украины.
Что известно об увольнении Стефанишиной с должности посла?
3 августа на сайте ОП появился указ об изменениях в посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки.
"Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки",
– говорится в документе.
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Указ Зеленского об увольнении Стефанишиной с должности посла Украины в США / Скриншот с сайта ОП