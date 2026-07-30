Об этом она рассказала во время пресс-конференции в Вашингтоне 30 июля, пишет "Суспильне".

Что сказала Стефанишина о своей отставке?

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что президент Владимир Зеленский не просил ее подавать в отставку. По словам Стефанишиной, Зеленский, напротив, хочет, чтобы она оставалась на посту посла Украины в США. Она также отметила, что еще до приезда в Вашингтон подготовила план работы, над которым команда работала в дальнейшем.

Она также прокомментировала обвинения в якобы имевшем место конфликте интересов и недекларировании имущества. Госпожа посол заявила, что люди из ближайшего окружения президента часто становятся объектами всевозможных подозрений и обвинений. По словам дипломата, сейчас продолжается дискуссия о том, как она декларировала свое имущество. Стефанишина заверила, что в случае необходимости готова вернуться в Украину и лично изложить свои аргументы по данному вопросу. В то же время она подчеркнула, что это вопрос не касается ее официальной деятельности в должности посла или использования полномочий, связанных с работой.

В настоящее время Ольга Стефанишина продолжает работать в должности посла Украины в США. Она возглавляет украинское дипломатическое представительство в Вашингтоне с 27 августа 2025 года. До этого она занимала должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции.

Напомним, ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Ольга Стефанишина покидает пост посла Украины в США по собственному желанию. По данным источника, причиной решения стали личные обстоятельства.

Отметим, что журналистка Мария Ульяновская считает, что посол в США смогла наладить контакты с республиканцами в Конгрессе, администрации Трампа и Пентагоне, а также продвигать важные для Украины вопросы – ПВО, военную помощь, дроны и возвращение похищенных Россией детей.

Известно, что Рустема Умерова рассматривают как одного из главных кандидатов на должность посла Украины в США после отставки Ольги Стефанишиной. В Офисе президента объясняют это его опытом международных переговоров и работы над оборонными соглашениями, однако окончательного решения пока нет. Зеленский сообщил, что Рустем Умеров может сосредоточиться на международном направлении работы СНБО. В частности, на переговорах с партнерами, развитии сотрудничества в сфере безопасности и взаимодействии между разведками Украины и других государств. Также он будет заниматься реализацией международных программ в сфере безопасности, в частности Drone Deals и антибаллистической программы "Фрейя".