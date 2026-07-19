Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметила журналистка украинской службы "Голоса Америки" Мария Ульяновская, подчеркнув, что Стефанишина появилась в важный момент – после смены власти в США и прихода Трампа и республиканцев.

Как проявила себя Стефанишина?

После скандала в Скрентоне (штат Пенсильвания), когда Зеленский посетил фабрику артиллерийских снарядов и к нему присоединились демократы, что республиканцы восприняли тогда как вмешательство в выборы в пользу Демократической партии, тогдашнему послу Оксане Маркаровой было крайне сложно работать, поскольку коммуникация с республиканцами фактически исчезла.

На этом фоне Стефанишина пришла в чрезвычайно ответственный момент. Она смогла наладить хорошие контакты среди республиканцев в Конгрессе, в администрации президента и в Пентагоне. Она постоянно поддерживала связь с Минобороны США, а также продвигала проект Drone Dominance, в котором задействованы украинские производители дронов. Кроме того, она поднимала вопрос о дополнительных средствах ПВО для Украины и обсуждала тему военных преступлений России в Украине,

– рассказала Ульяновская.

Журналистка подчеркнула и медийную составляющую ее работы: Стефанишина появлялась на престижных американских платформах, в частности в программе Meet the Press на канале NBC – одном из важнейших воскресных политических шоу в США. В целом, по словам Ульяновской, ее работой были более или менее довольны.

Этим летом в украинском посольстве в США происходят ротации: люди, которые долго там работали и налаживали контакты, будут заменены новыми сотрудниками, а это означает, что стратегии придется заново выстраивать с нуля. Если к этому добавится еще и отсутствие посла, ситуация станет, как подчеркнула журналистка, гораздо сложнее.

Отдельно она отметила должность военного атташе, который в структуре посольства отвечает за прямые контакты между военными. С марта 2026 года, после отставки генерал-майора Бориса Кременецкого, в посольстве до сих пор нет постоянного военного атташе. Есть временные исполняющие обязанности и представители различных родов войск, но конкретного постоянного сотрудника нет, а это создает проблемы, учитывая, что главный приоритет для Украины – военное сотрудничество с США.

Восемь месяцев для посла, как отметила журналистка – это очень мало, чтобы приехать в новую страну и с нуля построить там доверительные отношения со всеми ключевыми партнерами, тем более когда сами партнеры меняются из-за смены власти в США.

Стефанишиной удалось очень многое за этот короткий период, хотя она, возможно, могла бы сделать еще больше. У нее были хорошие контакты и с демократами, и с республиканцами. На брифингах в июне, когда Палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, она присутствовала, а законодатели от обеих партий ее поддерживали. Она также активно присутствовала в американских СМИ и доносила правильные послания для Украины,

– отметила Ульяновская.

Она подчеркнула, что в условиях войны важно, почему женщина-посол может эмоционально говорить, например, о похищенных украинских детях, что сильнее влияет на аудиторию. Это помогает сохранять поддержку американских избирателей для Украины, увеличение помощи и возвращение детей. В прошлом году в Конгрессе даже проходили слушания по этому вопросу, которые возглавлял покойный сенатор Линдси Грэм, и тогда Конгресс выделил средства на инициативы по возвращению украинских детей.

Республиканцы охотнее общались со Стефанишиной, поскольку она была новым послом и в то же время поддерживала отношения с демократами. Но после смены власти в США это была очень деликатная тема для Украины, поэтому нужно было искать нового человека, который мог бы завершить эту линию работы. На мой взгляд, Стефанишина с этим справилась,

– подытожила Ульяновская.

Полное интервью Ульяновской: смотрите в видео