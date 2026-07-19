Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначила журналістка української служби "Голосу Америки" Марія Ульяновська, підкресливши, що Стефанішина прийшла у важливу мить – після зміни влади в Штатах і приходу Трампа й республіканців.

Як проявила себе Стефанішина?

Після скандалу в Скрентоні (штат Пенсильванія), коли Зеленський відвідав фабрику артилерійських снарядів і до нього приєдналися демократи, що республіканці сприйняли тоді як втручання у вибори на користь Демократичної партії, тодішньому послу Оксані Маркаровій було вкрай складно працювати, бо комунікація з республіканцями фактично зникла.

На цьому тлі Стефанішина прийшла у надзвичайно відповідальну мить. Вона змогла налагодити хороші контакти серед республіканців у Конгресі, в адміністрації президента і в Пентагоні. Вона постійно комунікувала з Міноборони США, а також просувала проєкт Drone Dominance, де залучені українські виробники дронів. Крім того, вона порушувала питання додаткових засобів ППО для України й спілкувалась на тему воєнних злочинів Росії в Україні,

– розповіла Ульяновська.

Журналістка підкреслила і медійний складник її роботи: Стефанішина з'являлася на престижних американських платформах, зокрема на Meet the Press на NBC – одному з найважливіших недільних політичних шоу у США. Загалом, зі слів Ульяновської, її роботою були більш-менш задоволені.

Цього літа в українському посольстві у США відбуваються ротації: люди, які працювали там довго й вибудовували контакти, будуть замінені новими співробітниками, а це означає, що стратегії доведеться заново будувати з нуля. Якщо до цього додасться ще й відсутність посла, ситуація стане, як наголосила журналістка, набагато складнішою.

Окремо вона зауважила на посаді військового аташе, який у структурі посольства відповідає за прямі контакти між військовими. З березня 2026 року, після відставки генерал-майора Бориса Кременецького, у посольстві досі немає постійного військового аташе. Є тимчасові виконувачі обов'язків і представники різних родів військ, але конкретної постійної людини немає, а це проблемно, беручи до уваги, що головний пріоритет для України – військова співпраця зі США.

Восьми місяців для посла, як зауважила журналістка, дуже мало, аби приїхати в нову країну і з нуля побудувати там довірливі відносини з усіма ключовими партнерами, тим більше коли самі партнери змінюються через зміну влади у США.

Стефанішиній вдалося дуже багато за цей короткий період, хоч вона, можливо, могла б зробити ще більше. У неї був хороший контакт і з демократами, і з республіканцями. На брифінгах у червні, коли Палата представників ухвалила законопроєкт про допомогу Україні, вона була присутня, а законодавці від обох партій її підтримували. Вона також мала хорошу присутність в американських медіа й доносила правильні меседжі для України,

– озвучила Ульяновська.

Вона підкреслила, що в умовах війни важливо, що посол-жінка може емоційно говорити, наприклад, про викрадених українських дітей, що сильніше впливає на аудиторію. Це допомагає зберігати підтримку американських виборців для України, збільшення допомоги та повернення дітей. Минулого року в Конгресі навіть відбувалися слухання з цього питання, які очолював покійний сенатор Ліндсі Грем, і тоді Конгрес виділив кошти на ініціативи щодо повернення українських діток.

Республіканці охочіше спілкувалися зі Стефанішиною, бо вона була новим послом і водночас підтримувала відносини з демократами. Але після зміни влади у США це була дуже чутлива тема для України, тому потрібно було шукати нову людину, яка могла б закрити цей трек. На мою думку, Стефанішина з цим впоралася,

– підсумувала Ульяновська.

Повне інтерв'ю Ульяновської: дивіться у відео