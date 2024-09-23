Український лідер прибув у США ввечері 22 вересня за українським часом. Володимир Зеленський почав візит з відвідин заводу в місті Скрентон, що у штаті Пенсільванія.

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Що відомо про візит Зеленського

Почав візит у Сполучені Штати з подяки всім працівникам заводу й домовленостей про розширення співпраці між Пенсильванією та нашим Запоріжжям,

– розповів Зеленський.

Президент пояснив, що на заводі у місті Скрентон виробляють артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів для українських військових, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну.

Завод збільшуватиме виробництво,

– запевнив президент.

Володимир Зеленський підсумував, що саме на таких підприємствах відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти.

Візит Зеленського на завод у Пенсильванії / фото з соцмережі Х Володимира Зеленського

"Завдяки саме таким людям в Україні, в США, в усіх країнах-партнерах, які працюють заради того, щоб життя було захищене", – додав президент.

До речі, видання AP раніше писало, що завод в Пенсильванії один з небагатьох, який виробляє артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, які широко використовують ЗСУ в системах гаубиць для ударів на відстані до 32 кілометрів. Україна вже отримала понад 3 мільйони таких снарядів від США.