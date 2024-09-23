Украинский лидер прибыл в США вечером 22 сентября по украинскому времени. Владимир Зеленский начал визит с посещения завода в городе Скрентон, что в штате Пенсильвания.

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Что известно о визите Зеленского

Начал визит в Соединенные Штаты с благодарности всем работникам завода и договоренностей о расширении сотрудничества между Пенсильванией и нашим Запорожьем,

– рассказал Зеленский.

Президент объяснил, что на заводе в городе Скрентон производят артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров для украинских военных, которые защищают не только наше государство, не только Украину.

Завод будет увеличивать производство,

– заверил президент.

Владимир Зеленский подытожил, что именно на таких предприятиях чувствуется, что демократический мир действительно может победить.

Визит Зеленского на завод в Пенсильвании / фото из соцсети Х Владимира Зеленского

"Благодаря именно таким людям в Украине, в США, во всех странах-партнерах, которые работают ради того, чтобы жизнь была защищена", – добавил президент.

Кстати, издание AP ранее писало, что завод в Пенсильвании один из немногих, который производит артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, которые широко используют ВСУ в системах гаубиц для ударов на расстоянии до 32 километров. Украина уже получила более 3 миллионов таких снарядов от США.