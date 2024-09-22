Как сообщили корреспонденты Укринформа, украинский президент прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. В обращении от 21 сентября гарант заявил, что неделя может стать решающей.

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Детали визита Зеленского в США

Начиная с воскресенья, запланирован ряд двусторонних встреч президента с лидерами государств и международных организаций, а также руководителями американских компаний по обеспечению энергетических потребностей Украины. В понедельник Зеленский выступит на Саммите будущего в штаб-квартире ООН, во вторник примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу, в среду ожидается его выступление на общих дебатах в Генассамблее ООН,

– привели данные журналисты.

Ранее СМИ писали, что Зеленский намерен начать визит в США с остановки на заводе боеприпасов в Пенсильвании. Завод в Скрентоне один из немногих в США, где изготавливают 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, которых всегда не хватает. К тому же Скрентон – малая родина Байдена.

26 сентября украинский лидер может встретиться в Вашингтоне с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Встреча с Трампом может состояться 26 или 27 сентября.