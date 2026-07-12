Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" осведомленный источник.

Почему Стефанишина покидает пост посла в США?

По словам источника, президент доволен работой Стефанишиной на посту посла Украины в США. Чиновница сама попросила об окончании службы. Это произошло еще на прошлой неделе. Причина – личные обстоятельства.

Напомним, что Ольга Стефанишина занимала должность посла с 27 августа 2025 года. До этого она была вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министром юстиции Украины.

Также Стефанишина была членом СНБО и возглавляла Комиссию по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины, где руководила разработкой адаптированной Годовой национальной программы.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, новым послом Украины в США станет Юлия Свириденко.

12 июля чиновница сообщила о том, что уходит в отставку с поста премьер-министра, но остается в команде Зеленского. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что предложил Свириденко "возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером".

По данным источников 24 Канала, новым премьером Украины станет председатель правления "Нафтогаза" и директор "Укрнафты" Сергей Корецкий.

Помимо перезагрузки Кабмина, Владимир Зеленский анонсировал и кадровые изменения в правоохранительных органах. Президент заявил, что Украина меняет политическую стратегию.