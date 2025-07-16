Об этом в среду, 16 июля, сообщили в "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал. О подозрении пока ни одному лицу не сообщено.

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С чем связано дело на Стефанишину?

В среду, 4 июня, "Украинская правда" опубликовала расследование о возможных злоупотреблениях должностными лицами Агентства по розыску и менеджменту активов, которые якобы связаны со Стефанишиной.

Производство САП начала якобы по фактам, изложенным в журналистском материале.