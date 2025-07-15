Что изменится для АРМА?

Торможение принятия этого решения происходило искусственно, этому способствовали действия отдельной политической силы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Елену Думу.

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Как утверждает глава АРМА, более 5 месяцев агентство боролось за реализацию этого закона. Ведь такое решение соответствует национальным интересам Украины.

Елена Дума Глава Агентства по розыску и менеджменту активов 18 июня Верховная Рада поддержала во втором чтении реформу АРМА, которая усиливает способность Агентства, открывает путь к управлению корпоративными правами России и Республики Беларусь и предусматривает возможность передачи арестованных активов на нужды украинских военных.

Дума поблагодарила всех, кто не поддержал блокирующее постановление. Председатель АРМА говорит, что в целом агентство ждало принятия решения о реформировании 2 года.