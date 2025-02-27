Тогда следующие версии соглашения об ископаемых могут отвечать национальным интересам Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

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"Понимая бизнес-стратегию Трампа, нужно выдержать первый удар. Как делает это наш президент на пресс-конференции, без оскорблений, переходов на эмоцию, спокойно публично объяснять свою позицию. Тогда вторая, третья, четвертая версия этого соглашения будет адекватной, отвечающей национальным интересам Украины", – сказал он.

"Украина может сыграть интересную комбинацию"

Алексей Буряченко подчеркнул, что эта новость еще не подтверждена на официальном уровне. Поэтому не стоит спешить делать выводы, что соглашение уже готово к подписанию. Президент Украины Владимир Зеленский четко объяснил позицию нашего государства. В частности, о гарантиях безопасности.

Он нормально сказал, что гарантии безопасности даже не прописывались, а шли по умолчанию. Так каким образом США должны защищать тех глобальных инвесторов, которые сейчас будут готовы вложить десятки миллиардов долларов в разработку редкоземельных металлов и других сырьевых групп, если нет полноценных гарантий ненападения России? Это же опасный момент, в частности, для американского инвестора,

– отметил политолог.

В частности, говорят о размещении американских войск. Однако вряд ли США пойдут на это. Кроме того, европейские партнеры также хотят услышать от Штатов гарантии того, что даже если они разместят свой контингент в Украине, что Трамп сможет их подстраховать своими войсками в случае повторного нападения России.

В частности, они предложили использовать американские системы ПВО на границе с Украиной, Польша, Румыния, чтобы создать защитный зонтик на территории Украины после завершения горячей стадии войны. Соответственно быстрое реагирование США, если Россия примет решение напасть еще раз,

– объяснил исполнительный директор Международной ассоциации малых общин.

По его словам, соглашение может быть частью большого соглашения о завершении горячей фазы войны. Какой она будет – пока сложно спрогнозировать. Однако хорошо, что убрали упоминание о необоснованных 500 миллиардов долларов, что этот фонд не будет на 100% США, что это будет справедливая инвестиционная структура с Украиной.

Также интересно, что появляется предложение о редкоземельных металлах с ЕС. Это усиливает позицию Украины, вводя конкуренцию для американского предложения, чтобы они были более гибкими и прагматичными.

"Украина может сыграть очень интересную комбинацию. Есть условное предложение от ЕС, максимально адекватное и справедливое. Есть где-то завышенное предложение от США. Если бы их объединить в одно и, например, под давлением европейских партнеров достичь максимально справедливых условий, которые полностью отвечали бы интересам Украины. И создать инвестиционный фонд не на двоих с США, а условный финансовый консорциум на троих – Европа, США и Украина", – предположил Буряченко.