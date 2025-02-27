Тоді наступні версії угоди про копалини можуть відповідати національним інтересам України. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

До теми Україна та США погодили умови угоди про корисні копалини, – FT

"Розуміючи бізнес-стратегію Трампа, потрібно витримати перший удар. Як робить це наш президент на пресконференції, без образ, переходів на емоцію, спокійно публічно пояснювати свою позицію. Тоді друга, третя, четверта версія цієї угоди буде адекватною, такою, що відповідає національним інтересам України", – сказав він.

"Україна може зіграти цікаву комбінацію"

Олексій Буряченко підкреслив, що ця новина ще не підтверджена на офіційному рівні. Тому не варто поспішати робити висновки, що угода вже готова до підписання. Президент України Володимир Зеленський чітко пояснив позицію нашої держави. Зокрема, про гарантії безпеки.

Він нормально сказав, що гарантії безпеки навіть не прописувались, а йшли по замовчуванню. То у який спосіб США мають захищати тих глобальних інвесторів, які зараз будуть готові вкласти десятки мільярдів доларів у розробку рідкісноземельних металів та інших сировинних груп, якщо нема повноцінних гарантій ненападу Росії? Це ж небезпечний момент, зокрема, для американського інвестора,

– зазначив політолог.

Зокрема, говорять про розміщення американських військ. Однак навряд чи США підуть на це. Крім того, європейські партнери також хочуть почути від Штатів гарантії того, що навіть якщо вони розмістять свій контингент в України, що Трамп зможе їх підстрахувати своїми військами у випадку повторного нападу Росії.

Зокрема, вони запропонували використовувати американські системи ППО на кордоні з Україною, Польща, Румунія, щоб створити захисну парасольку на території України після завершення гарячої стадії війни. Відповідно швидке реагування США, якщо Росія прийме рішення напасти ще раз,

– пояснив виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад.

За його словами, угода може бути частиною великої угоди про завершення гарячої фази війни. Якою вона буде – наразі складно спрогнозувати. Однак добре, що прибрали згадку про необґрунтовані 500 мільярдів доларів, що цей фонд не буде на 100% США, що це буде справедлива інвестиційна структура з Україною.

Також цікаво, що з'являється пропозиція про рідкісноземельні метали з ЄС. Це підсилює позицію України, вводячи конкуренцію для американської пропозиції, щоб вони були більш гнучкими та прагматичними.

"Україна може зіграти дуже цікаву комбінацію. Є умовна пропозиція від ЄС, максимально адекватна та справедлива. Є десь завищена пропозиція від США. Якби їх об'єднати в одну і, наприклад, під тиском європейських партнерів досягти максимально справедливих умов, які повністю відповідали б інтересам України. І створити інвестиційний фонд не на двох зі США, а умовний фінансовий консорціум на трьох – Європа, США та Україна", – припустив Буряченко.