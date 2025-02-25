Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Які умови угоди про копалини узгодили Україна та США

Українські урядовці, які говорили з журналістами, вбачають в угоді можливість розширити відносини зі США. І запевняють: зараз умови значно вигідніші, ніж були спершу.

Київ узгодив з Вашингтоном умови угоди про видобуток корисних копалин, яка, як сподіваються українські урядовці, покращить відносини з адміністрацією Трампа і прокладе шлях до довгострокових зобов'язань США у сфері безпеки,

– сказано в статті.

В уряді України заявляють: Київ готовий підписати угоду про спільну розробку мінеральних ресурсів, зокрема нафти і газу. Це стало можливим, коли США відмовилися від вимог щодо права на 500 мільярдів доларів потенційного доходу від експлуатації цих ресурсів.

