Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает 24 Канал.

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Кабмин посоветует подписать соглашение

Журналисты со ссылкой на источники сообщили, что кабинет министров Украины, вероятно, уже завтра предложит подписать соглашение с США. Ради этого президент США Дональд Трамп долгое время оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского.

Напоминают, что Вашингтон требовал от него, чтобы он принял соглашение, которое впервые представил министр финансов Скотт Бессент в Киеве раньше февраля, но Владимир Зеленский отклонил соответствующий документ из-за отсутствия пункта о гарантиях безопасности.

По словам собеседников, соглашение не предусматривает никаких конкретных гарантий безопасности, но официальные лица США заявили, что экономические связи обеспечат "фактический щит безопасности". Также ожидается, что подробное соглашение будет разработано позже.

Предполагается, что соглашение позволит Трампу угодить его сторонникам для дальнейшей поддержки Украины, особенно в случае затягивания пути достижения переговоров с Россией. В частности, это может помочь, если необходимо, чтобы Конгресс одобрил дополнительную помощь.