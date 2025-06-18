Рада поддержала законопроект 12374-д

За документ проголосовали 253 народных депутата, передает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Читайте также АРМА ищет управляющего для кирпичного гиганта на Львовщине, который ранее контролировал Медведчук

А я же говорил, что мы дожмем. После месяцев блокировки .... #12374-д - Реформа АРМА принята в целом),

– написал Железняк.

Реформа предусматривает совершенствование конкурсного отбора председателя. Кроме того, процедура отбора будет происходить с участием международных экспертов.

Более того, документ устанавливает прозрачный механизм управления арестованными активами. К тому же будет усилен контроль за их передачей.

Обратите внимание! Согласно словам нардепа, принятие реформы является одним из условий для разблокирования финансовой помощи Украине от Евросоюза в размере 600 миллионов евро.