Рада підтримала законопроєкт 12374-д

За документ проголосували 253 народні депутати, передає 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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А я ж говорив, що ми дотиснемо. Після місяців блокування …. #12374-д — Реформа АРМА прийнята в цілому),

– написав Железняк.

Реформа передбачає вдосконалення конкурсного відбору голови. Крім того, процедура добору відбуватиметься за участю міжнародних експертів.

Ба більше, документ встановлює прозорий механізм управління арештованими активами. До того ж буде посилений контроль за їх передачею.

Зверніть увагу! Згідно зі слів нардепа, ухвалення реформи є однією з умов для розблокування фінансової допомоги Україні від Євросоюзу у розмірі 600 мільйонів євро.