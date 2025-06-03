Підприємство перебуває під арештом

Про це ідеться у повідомленні АРМА, передає 24 Канал. Відомство проводить попередні ринкові консультації.

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Варто знати. Підприємство передане в управління агентства за рішенням суду разом з іншим майном, пов’язаним із рідними братами колишніх народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Мета консультацій – зібрати пропозиції для формування ефективної моделі управління активом, зокрема:

визначення оптимальних фінансових показників;

залучення потенційних інвесторів та управителів;

забезпечення прозорості майбутнього конкурсу з передачі активу в управління.

Після завершення консультацій АРМА планує провести відкритий конкурс у системі Prozorro.

У якому стані "Керамбуд"

Як зазначають у Нацагентстві, "Керамбуд" має повністю автоматизовану виробничу лінію, оснащену сучасним німецьким обладнанням. Потужність підприємства становить від 3 до 4 мільйонів цеглин щомісяця.

"Керамбуд" розташований на Львівщині / Фото АРМА

До слова, раніше АРМА повідомило про конкурс на відбір управителя трьох квартир, будинків і земельної ділянки, якими раніше володіла компанія дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.