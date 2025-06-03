Предприятие находится под арестом

Об этом говорится в сообщении АРМА, передает 24 Канал. Ведомство проводит предварительные рыночные консультации.

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Стоит знать. Предприятие передано в управление агентства по решению суда вместе с другим имуществом, связанным с родными братьями бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Цель консультаций – собрать предложения для формирования эффективной модели управления активом, в частности:

определение оптимальных финансовых показателей;

привлечение потенциальных инвесторов и управляющих;

обеспечение прозрачности будущего конкурса по передаче актива в управление.

После завершения консультаций АРМА планирует провести открытый конкурс в системе Prozorro.

В каком состоянии "Керамбуд"

Как отмечают в Нацагентстве, "Керамбуд" имеет полностью автоматизированную производственную линию, оснащенную современным немецким оборудованием. Мощность предприятия составляет от 3 до 4 миллионов кирпичей ежемесячно.

"Керамбуд" расположен на Львовщине / Фото АРМА

К слову, ранее АРМА сообщило о конкурсе на отбор управляющего трех квартир, домов и земельного участка, которыми ранее владела компания жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.