Владимир Зеленский анонсировал замену премьер-министра Свириденко, кадровые изменения в правительстве и правоохранительных органах в рамках новой политической стратегии.

Какие будут изменения в Кабмине и правоохранительных органах?

Президент пояснил, что новая политическая стратегия будет состоять в том, что за каждое ключевое направление внешней политики будет отвечать отдельный человек с большим опытом. Он будет выполнять договоренности, достигнутые на уровне лидеров стран.

Политик отметил, что среди главных направлений:

сотрудничество с США, в частности по производству ракет для систем Patriot по лицензии и другим проектам безопасности;

развитие европейской системы противоракетной обороны;

продвижение Украины к членству в ЕС;

отношения с Польшей, Венгрией и другими соседними странами;

сотрудничество с государствами Ближнего Востока и Персидского залива;

отношения с Китаем;

взаимодействие с ключевыми организациями.

Зеленский также отметил, что изменения нужны и внутри страны. По его словам, необходимо усилить работу в прифронтовых и приграничных областях, увеличить поставки оружия и дронов для армии, подготовиться к зиме, ускорить реформирование государственных компаний и активизировать сотрудничество с партнерами по восстановлению Украины.

Президент сообщил, что для реализации новой стратегии в Украине произойдут кадровые перемены.

По его словам, вместе с премьер-министром Юлией Свириденко они пришли к выводу, что Кабинет Министров нуждается в обновлении.

Он поблагодарил Свириденко за работу в должности и предложил ей возглавить новое важное направление сотрудничества с одним из ключевых партнеров Украины.

Кроме того, Зеленский заявил, что также будет обновлено руководство правоохранительных органов.

Напомним, что Юлия Свириденко пробыла на посту премьера почти год. Ее поставили во главе правительства 17 июля 2025 года.

По словам нардепа Ярослава Железняка, с кандидатурой премьера президент еще не определился.