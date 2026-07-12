"Україна змінює свою політичну стратегію. За кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом, яка здатна реалізувати те, про що ми домовляємось на рівні лідерів і що очікує Український народ. Серед таких напрямків найбільш визначні – Сполучені Штати й наші домовленості щодо ліцензій на виробництво «петріотів» та інша двостороння безпекова співпраця, яка має відображатись у чітких здобутках наших держав і компаній України та Америки; європейський антибалістичний проєкт, який може стати одним з найбільших кроків на посилення Європи за це десятиліття; Європейський Союз, із яким потрібен чіткий рух до членства України й поглиблення усіх наших звʼязків – економічних, політичних, культурних; держави – сусіди України, відносини з якими потребують нової основи, і особливо це стосується Польщі та Угорщини; регіон Близького Сходу та Затоки як один із найбільш перспективних глобальних напрямків безпекової та економічної співпраці; Китай; ключові міжнародні організації, які впливають на глобальні рішення та можуть більше допомогти закінченню російської війни проти України. Так само й у внутрішній роботі. Зараз є нові виклики і нові завдання. Потребує значного посилення вся робота у прифронтових та прикордонних областях України, які щодня зазнають російських ударів. Розраховую на збільшення постачання нашій армії необхідної зброї, усіх типів дронів. Надзвичайно важливий напрямок – це підготовка до зими, і Україні потрібна готовність до всіх загроз, які можуть виникнути. Має бути прискорена трансформація державних компаній, від яких значно залежить стійкість України. Окремої, спеціальної уваги потребують і домовленості України з партнерами у сфері відновлення. Відповідно, в Україні розпочнуться і кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії. Ми обговорили деталі з Премʼєр-міністром України Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету Міністрів. Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді Премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером. Розраховую, що разом з парламентарями проведемо відповідні заміни в уряді України. Будуть також зміни у складі керівників правоохоронних органів", – йдеться у повідомленні Зеленського.