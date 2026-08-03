Про це йдеться на сайті президента України.

Що відомо про звільнення Стефанішиної з посади посла?

На сайті ОП 3 серпня з'явився указ щодо змін у посольстві України у Сполучених Штатах Америки.

Звільнити Стефанішину Ольгу Віталіївну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки,

– йдеться у документі.



Указ Зеленського про звільнення Стефанішиної як посла України в США / Скриншот з сайту ОП

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Ольга Стефанішина сама попросила про завершення своєї дипломатичної служби. Причиною, як повідомляли журналісти, стали особисті обставини.

Сама пані посол заявляла, що Володимир Зеленський не просив її залишати посаду. Окрім того, Стефанішина прокоментувала звинувачення щодо конфлікту інтересів та недекларування майна, наголосивши, що це питання не стосується її офіційної діяльності як посолки.

Ольга Стефанішина очолювала українське диппредставництво у Вашингтоні з 27 серпня 2025 року. До цього вона була віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністеркою юстиції.