Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан. За його словами, також в деяких випадках важливо бити повторно по складах, якщо сама будівля вціліла.

Чому важливо знищувати ці склади?

Як наголосив Світан, просто вдарити по складу недостатньо. Потрібно переконатися в тому, що сама будівля буде знищена. Це стосується якраз тих складських приміщень, які Wildberries превентивно закривають.

На цих майданчиках потім можуть розгорнути ту ж збірку "Шахедів". Усі такі склади мають рампи для розвантаження-завантаження, під'їзні шляхи. Це фактично готовий майданчик для промислового виробництва,

– сказав Світан.

Світан прокоментував удари по Wildberries: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, удари по Wildberries вплинули не лише на логістику одного з найбільших російських маркетплейсів. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що це також удар по мільйонах покупців і малому та середньому бізнесу. Тому наслідки від таких атак можуть бути значно ширшими, ніж просто втрата складу.