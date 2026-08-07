Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу пояснив, наскільки глибоко Wildberries інтегрований у російську економіку та чому його аудиторія у 80 мільйонів користувачів добре показує масштаб можливого удару. Він також розповів, хто ще втрачає гроші й товари разом із самим маркетплейсом.

Wildberries став частиною повсякденного життя мільйонів росіян

Масштаб наслідків ударів по Wildberries визначається не лише кількістю пошкоджених складів. Маркетплейсом користувалися близько 80 мільйонів людей, а через його інфраструктуру проходила значна частина торгівлі малого й середнього бізнесу. Особливо важливою така модель споживання стала для найбільш економічно активних регіонів Росії.

80 мільйонів абонентів – це не жарт. Сьогодні в Україні умовно проживає 27 – 28 мільйонів людей, а Wildberries мав безпосередні відносини з 80 мільйонами росіян. Це дуже яскраво показує рівень його інтеграції в російське життя,

– пояснив Пендзин.

Рівень користування маркетплейсами суттєво відрізняється залежно від регіону. Найбільш активно ними користується населення Центрального федерального округу та загалом європейської частини Росії, де вищі доходи, більша концентрація населення й значно ширше поширені сучасні цифрові сервіси.

Це достатньо щільно населена частина Росії, яка становить основний хребет російської економіки. Саме там люди максимально інтегровані в сучасні технології, активно користуються гаджетами й маркетплейсами,

– зазначив економіст.

Для частини цих людей Wildberries був не просто майданчиком для необов'язкових покупок, а звичним каналом отримання товарів першої необхідності. Разом із порушенням його роботи проблеми виникають і в продавців, які зберігали на складах свою продукцію та залежали від цієї логістичної системи.

Збитки від ударів можуть сягати сотень мільярдів рублів

Наслідки уражень відчуває не лише сам Wildberries. На його складах зберігали товари тисячі представників малого й середнього бізнесу, для яких маркетплейс одночасно був місцем продажу, зберігання продукції та частиною логістики. Втрата таких запасів безпосередньо б'є і по продавцях, які користувалися його послугами.

За попередніми оцінками, які я бачив, прямі збитки від ударів по Wildberries становлять близько 600 мільярдів російських рублів. Повне відновлення маркетплейсу потребуватиме вже близько трильйона рублів – це приблизно 10 – 12 мільярдів доларів,

– розповів Пендзин.

Wildberries забезпечував роботою велику кількість людей і був важливим майданчиком для малого та середнього бізнесу. Водночас його зв'язок із російською армією виходив за межі звичайної торгівлі: на платформі існував окремий напрямок "Все для СВО", через який військові могли купувати необхідне спорядження.

Wildberries – це не тільки склади й логістика. Це місце роботи величезної кількості людей і зберігання великої кількості товарів малого та середнього бізнесу. До того ж російські військові активно закуповували там реманент для себе,

– пояснив економіст.

Саме через співпрацю маркетплейсу з російськими військовими Пендзин назвав такі об'єкти законними цілями для українських ударів.

Після ударів Ozon змінив правила доставки до Криму

Реакція іншого великого російського маркетплейсу показала, що наслідки ударів можуть виходити далеко за межі одного Wildberries. Після атак Ozon, який посідає друге місце за обсягами в Росії, почав змінювати умови доставки на окупований півострів.

Подивіться, як після цих ударів "перезувся в стрибку" Ozon. Це другий за обсягами маркетплейс Російської Федерації,

– звернув увагу Пендзин.

У російських соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що сервіс припинив доставляти частину товарів до Криму за внутрішньоросійськими правилами. Особливе обурення це викликало серед росіян, які живуть у Севастополі та інших містах окупованого півострова.

Пендзин назвав масштаб збитків Wildberries: дивіться відео