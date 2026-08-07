Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала объяснил, насколько глубоко Wildberries интегрирован в российскую экономику и почему его аудитория в 80 миллионов пользователей хорошо иллюстрирует масштаб возможного удара. Он также рассказал, что еще теряют деньги и товары вместе с самим маркетплейсом.

Wildberries стал частью повседневной жизни миллионов россиян

Масштаб последствий ударов по Wildberries определяется не только количеством поврежденных складов. Маркетплейсом пользовались около 80 миллионов человек, а через его инфраструктуру проходила значительная часть торговли малого и среднего бизнеса. Особенно важной такая модель потребления стала для наиболее экономически активных регионов России.

80 миллионов абонентов – это не шутка. Сегодня в Украине условно проживает 27–28 миллионов человек, а Wildberries имел непосредственные отношения с 80 миллионами россиян. Это очень ярко показывает уровень его интеграции в российскую жизнь,

– пояснил Пендзин.

Уровень использования маркетплейсов существенно различается в зависимости от региона. Наиболее активно ими пользуется население Центрального федерального округа и в целом европейской части России, где выше доходы, больше концентрация населения и значительно шире распространены современные цифровые сервисы.

Это достаточно густонаселенная часть России, которая составляет основной хребет российской экономики. Именно там люди максимально интегрированы в современные технологии, активно пользуются гаджетами и маркетплейсами,

– отметил экономист.

Для части этих людей Wildberries был не просто площадкой для необязательных покупок, а привычным каналом получения товаров первой необходимости. Вместе с нарушением его работы проблемы возникают и у продавцов, которые хранили на складах свою продукцию и зависели от этой логистической системы.

Убытки от сбоев могут достигать сотен миллиардов рублей

Последствия сбоев ощущает не только сам Wildberries. На его складах хранились товары тысяч представителей малого и среднего бизнеса, для которых маркетплейс одновременно был местом продажи, хранения продукции и частью логистики. Потеря таких запасов напрямую ударяет и по продавцам, которые пользовались его услугами.

По предварительным оценкам, которые я видел, прямые убытки от ударов по Wildberries составляют около 600 миллиардов российских рублей. Полное восстановление маркетплейса потребует уже около триллиона рублей – это примерно 10–12 миллиардов долларов,

– рассказал Пендзин.

Wildberries обеспечивал работой большое количество людей и был важной площадкой для малого и среднего бизнеса. В то же время его связь с российской армией выходила за рамки обычной торговли: на платформе существовало отдельное направление "Все для СВО", через которое военные могли приобретать необходимое снаряжение.

Wildberries – это не только склады и логистика. Это место работы огромного количества людей и хранения большого количества товаров малого и среднего бизнеса. К тому же российские военные активно закупали там снаряжение для себя,

– пояснил экономист.

Именно из-за сотрудничества маркетплейса с российскими военными Пендзин назвал такие объекты законными целями для украинских ударов.

После ударов Ozon изменил правила доставки в Крым

Реакция другого большого российского маркетплейса показала, что последствия ударов могут выходить далеко за пределы одного Wildberries. После атак Ozon, занимающий второе место по объемам в России, начал менять условия доставки на оккупированный полуостров.

Посмотрите, как после этих ударов Ozon "переобулся на ходу". Это второй по объемам маркетплейс Российской Федерации,

– отметил Пендзин.

В российских соцсетях начали появляться сообщения о том, что сервис прекратил доставлять часть товаров в Крым в соответствии с внутрироссийскими правилами. Особое возмущение это вызвало среди россиян, проживающих в Севастополе и других городах оккупированного полуострова.

Пендзин назвал масштаб убытков Wildberries: смотрите видео