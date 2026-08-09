Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, в некоторых случаях также важно наносить повторные удары по складам, если само здание уцелело.

Почему важно уничтожать эти склады?

Как подчеркнул Свитан, просто нанести удар по складу недостаточно. Нужно убедиться в том, что само здание будет уничтожено. Это касается именно тех складских помещений, которые Wildberries превентивно закрывают.

На этих площадках затем могут развернуть ту же сборку "Шахед". Все такие склады имеют рампы для разгрузки-погрузки, подъездные пути. Это фактически готовая площадка для промышленного производства,

– сказал Свитан.

Свитан прокомментировал удары по Wildberries: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что удары по Wildberries повлияли не только на логистику одного из крупнейших российских маркетплейсов. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул, что это также удар по миллионам покупателей и малому и среднему бизнесу. Поэтому последствия таких атак могут быть гораздо шире, чем просто потеря склада.