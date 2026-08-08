Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, історія з чотирма польськими МіГ-29 несеться вже кілька років. Є низка проблем, через які не вдається домовитися.

Що не так з польськими МіГ-29?

За словами Криволапа, Польща вивела ці чотири винищувачі з користування. Там вже відмовилися продавати їх Болгарії, де хотіли використати їх на запчастини.

Натомість Україна та Польща погоджуються, що ці літаки потрібно модернізувати та використовувати. Однак проблема в тому, хто платитиме за оновлення та де взяти запчастини.

Там є багато запчастин, яких нема ні в Польщі, ні в Україні. Крім того, щоб довести ці винищувачі до стандартів взаємодії за протоколами НАТО, потрібно ще вкласти гроші. Сторони йдуть до того, аби це вирішити. Адже тоді Україна отримає чотири додаткові літаки. А це важливо,

– підкреслив Криволап.

Чи потрібні Україні польські МіГ-29: дивіться відео 24 Каналу

Ці винищувачі Україна зможе використовувати якраз до того моменту, доки міжнародні партнери не передадуть додаткові F-16, Gripen, Mirage тощо.

Саме тому ці МіГи нам потрібні. І сторони роблять все для того, аби домовитися. Зрозуміло, що кожен враховує свої інтереси. Головне, що процес рухається. Думаю, що вдасться дійти до корисного результату,

– наголосив Криволап.

Додамо, наприкінці липня стало відомо, що Україна пропонує певний перелік безпілотників в обмін на польські літаки. Зараз в міністерстві оборони Польщі аналізують цю пропозицію. ЗМІ повідомляли, що Болгарія також зацікавлена в цих літаках. І там нібито готові одразу їх ввести в експлуатацію, а не використовувати на запчастини.