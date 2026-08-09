Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив у розмові з 24 Каналом, що наразі триває війна на виснаження. І яка сторона в ній виснажиться швидше, та й втратить перемогу.

Чи виснажать російську економку удари України по інфраструктурі?

Пендзин наголосив, що навіть попри те, що удари по НПЗ призвели до паливної кризи в Росії і на сьогодні вибито 40% російських об'єктів з переробки нафти, не треба тішити себе ілюзіями.

Нині це може суттєво погіршити економічну ситуацію, але не спричинити крах російської економіки. І цього ніхто не враховує,

– підкреслив він.

Також потрібно зважати на те, що йдеться, за словами економіста, про економічну ситуацію в країні, яка має тоталітарний режим і у якій реальні доходи та реальне життя власного населення турбує вище керівництво цієї країни меншою мірою.

Тому не варто очікувати якихось соціальних збурень в Росії, які можуть примусити владу до чогось. Треба бути готовим до того, що ця зима буде у війні. Навіть попри прогнози щодо імовірного повного виснаження російської економіки, треба пам'ятати, що Росія має стратегічних партнерів. І не тільки Китай, а й Грецію, Мальту та інші країни,

– пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Ба більше, за липень 2026 року Європа наростила купівлю російського скрапленого газу на 14%. Звичайно для цього є об'єктивні причини: криза у Перській затоці та висока ціна на газ. Тому європейцям потрібно негайно накопичувати природний газ для того, щоб забезпечувати опалення власного населення взимку.

Але іноді питання бувають екзистенційними, а не тільки з погляду забезпечення паливно-мастильними матеріалами або енергоносіями власного населення. І сьогодні йдеться про те, чи буде далі війна в Європейському Союзі, чи ні? Адже розвідки повідомляють, що Росія може спричинити частковий гібридний чи прямий конфлікт з однією з країн Євросоюзу ще навіть до закінчення війни в Україні,

– наголосив Олег Пендзин.

Однак європейці, за його слів, намагаються жити так, ніби нічого не відбувається. Кожна країна має свій національний інтерес і думає, що вона зможе тихенько відсидиться під час можливої ескалації.

Зверніть увагу! За даними американської розвідки, Росія може здійснити обмежену атаку на одну з країн НАТО вже восени 2026 року. Загалом небезпечним є період, як вважає розвідка США, до 2029 року. Під час агресії росіяни можуть використати дрони українського виробництва для ударів по критичній інфраструктурі в Балтійському регіоні.

"Щодо України, то маємо розуміти – нас очікує важка зима, і про це нам говорять і президент, і уряд, і новий прем'єр-міністр. Маємо на сьогодні великі проблеми з антибалістикою. Але Україна вже переживала надзвичайно важкі зими, і по статистиці наступна має бути набагато теплішою, ніж минула. І з цього погляду пережити її буде простіше", – висловив сподівання економіст.

Економіст припустив, якою ця зима буде для українців і росіян: дивіться відео

Він зауважив, що українці, враховуючи попередній досвід, мають готуватися до зими. Тому цей процес сьогодні відбувається не тільки на державному рівні, але й на рівні кожного домогосподарства.