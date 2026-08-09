Вакуумне пакування захищає продукти від вологи і протікання, тому прилаж зручний для зберігання нарізаних фруктів та сезонних овочів чи ягід, які підходять для заморожування, пише Choice.

Який вакууматор придбати додому?

Для домашнього використання часто обирають зовнішні чи безкамерні вакууматори. Користуватися ними досить просто. Щоб запакувати продукти, відкритий край пакета слід помістити у спеціальний отвір пристрою. Вакууматор відкачає з нього повітря, а тоді запаяє край.

Зовнішній вакууматор підійде для пакування сирих, готових чи сухих продуктів, які мають зберігатися у морозильній камері. Пристрій має невеликий розмір, доступний за вартістю та простий у використанні.



Вакууматори зручні у використанні / Фото Getty Images

Також є ручний вакууматор. Його перевага у тому, що працює він від батарейок чи акумулятора, тому його зручно брати з собою на дачу чи в подорож. Він ее потребує складного налаштування та займає мінімум місця.

Ручні вакууматори використовують разом зі спеціальними пакетами чи контейнерами, обладнаними клапаном. Пристрій приєднують до нього, після чого він відкачує повітря й створює всередині герметичне середовище.

Та на відміну від зовнішніх моделей, ручний вакууматор не запаює пакет термічно. Герметичність забезпечить саме клапанна система.

Ручний вакууматор підійде для невеликих порцій продуктів, хто не хоче робити великих запасів. Саме тому для запасів «на зиму» краще використовувати зовнішній вакууматор.

Для вакуумного пакування використовують спеціальні пакети з багатошарового полімерного матеріалу. Їхня особливість полягає у різній структурі сторін. Одна має ребристу чи текстуровану поверхню, а інша залишається гладкою. Завдяки такій конструкції вдається ефективно відкачувати повітря й забезпечити надійне вакуумування.

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Які є популярні бренди вакууматорів?

Вакууматори від німецького бренду Caso мають стильний дизайн та розширений функціонал. Техніка представлена у середньому та преміальному сегменті.

Італійський бренд Laica пропонує вакууматори, які вирізняються надійністю, широким вибором моделей для різних потреб та продуманою ергономікою.

Словенський бренд Gorenje простий у керуванні і орієнтований на щоденне використання. Крім того, серед українських покупців популярними брендами є Maestro, Ardesto та Vitek.

Оптимальним вибором для домашнього використання є зовнішній вакууматор, який не займає багато місця, доступний у ціні й чудово підходить для регулярного використання.