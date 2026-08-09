Кожен ранок Ірини Узлової починається незмінно – підйом о 6:00 та перечитування новинних каналів, яких у неї до 100 штук. Часом вона робить це, паралельно висушуючи голову, щоб точно все встигнути. Далі за розкладом дві кави – з вершками вдома, а потім лате у McDonald's дорогою на роботу.

На ефір вона завжди намагається взяти з собою гарний настрій. Особливо аудиторія полюбляє жарти ведучої, тому, попри будь-які обставини, Ірина ніколи не виходить з дому без гумору. Найважливіше для неї – сприймати свою роботу як хобі, адже так працювати набагато легше.

Однак, крім жартів та сміху, робота ведучої – це також те, що залишається непомітним для глядачів: ретельна підготовка до інтерв'ю, втома та постійний моніторинг новин.

У рамках спецпроєкту 24 Каналу "За кадром" ведуча Ірина Узлова поділилась своїми секретами відновлення після роботи, мріями, а також розповіла про те, як зараз трансформується журналістика, і чому її часом називають "Іра-автопарк".

"Перший ефір в День народження мами": про початок кар'єри на 24 Каналі

Журналістом Ірина хотіла стати з 5-го класу і пройшла у цій професії, мабуть, усі можливі етапи: працювала виїзним журналістом, була авторкою сюжетів, програм, аналітичних статей та журналістом-розслідувачем. Починала вона з газети "Україна молода", також працювала в розважальних програмах.

Але розважальний контент її цікавив не завжди. Більше – політика, інформативні новини, суспільно важливі теми.

Згодом вона перейшла працювати на телебачення: "Суспільне", а потім "Еспресо". Саме там Ірина змогла підготуватись до майбутньої професії ведучої, адже працювала випусковим редактором, готуючи сценарії для ведучих, і гостьовим продюсером, підбираючи та запрошуючи експертів для ефірів.

Також на "Еспресо" Ірина була співавтором і ведучою міжнародної аналітичної програми, а вже у 2022-му році вперше "включилась" у прямий ефір. Він відрізняється від запису, тому було певне хвилювання.

Однак коли вона прийшла працювати на 24 Канал, вже знала "кухню зсередини" і була знайома з багатьма гостями прямих включень.

На 24 Канал я передислокувалась дуже стрімко. Дуже вдячна долі, що так склалось. Перший мій ефір тут був 16 січня 2023 року, якраз на День народження моєї мами. Я вітала її і водночас хвилювалась. Встала тоді о 5 ранку,

– пригадує журналістка свій перший ефрі.

За словами Ірини, з кожним наступним ефіром хвилювання зменшувалось, а страх пропадав.

Ірина Узлова в студії / Instagram ведучої

"Опанувати емоції і продовжити мовлення": про виклики під час роботи ведучої

Ірина дуже добре пам'ятає свій найскладніший ефір. Він відбувся на 3-ий день її роботи на 24 Каналі 18 січня 2023-го року.

Тоді в прямому ефірі з Андрієм Дроздою ведучі дізналися про загибель міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського у авіатрощі на Київщині.

Це було як батогом по голові… Я Монастирського знала ще з часів його роботи народним депутатом України. І це молода, професійна, висококваліфікована, хороша в усіх сенсах людина. І це був той ефір, коли ти на силу ледь стримуєш сльози відчаю,

– пригадує той момент Ірина.

Тоді вона усвідомила, що, попри емоції, їй потрібно інформувати глядачів, озвучувати версії та демонструвати кадри катастрофи. Вона мала опанувати себе і продовжити мовлення далі.

Зараз ведуча може за день провести 7 інтерв'ю з експертами з України чи Європи, записати короткі відео для соцмереж каналу, працювати над авторським проєктом тощо.

Ірина зізнається, що часто може недосипати, але, попри це, ефір провести треба. Вона знає, що повинна "включитись", адже виходить до своїх глядачів, які на неї чекають.

Про виклики під час роботи / Instagram Ірини Узлової

Ірині Узловій важко сказати, що для неї є найскладнішим в роботі ведучої. Адже її шлях в журналістиці розпочався ще зі шкільних років. Однак певні випробування все ж є – страх помилитись.

Помилитися з обранням теми, з верифікацією, перевіркою тих даних, які ти даєш своєму глядачеві, тому що на тобі лежить відповідальність. Ось саме відповідальність є одним із викликів, щоб не обманути глядача. Про те, як боротися із російськими вкидами дезінформацію, це теж один з викликів,

– наголошує вона.

Крім того, зараз ведуча намагається працювати не лише на українську аудиторію, а й доносити інформацію до громадян інших країни. Вони також мають чути правду, і найголовніше для неї – не схибити з важливістю перевіреної інформації.

"Мені писали навіть глядачі": про факапи та смішні ситуації під час прямого етеру

Часто під час прямих ефірів ведучі можуть обмовитись чи шепелявити, коли швидко говорять. Ірина пригадує, що під час одного ефіру вона обмовилась, назвавши американського сенатора Кевіна Маккарті Полом Маккарті (знаменитий співак, учасник гурту The Beatles – 24 Канал).

Не без цього, головне вчасно виправитись, а інколи буває, що глядач і не помічає,

– пригадує курйозний епізод ведуча.

Однак найяскравіше ведуча пам'ятає, як одного разу пчихнула у прямому ефірі і в цей момент вона отримала купу повідомлень від глядачів зі словами "Будь здорова!".

І це при тому, що я це (пчихнула, – 24 Канал) зробила тихо, але все одно це було видно по моєму обличчю,

– з усмішкою згадує Ірина.

Також ведуча зауважує, що під час ефірі часом може трапитись халепа зі світлом, коли потрібно швидко переключитись на резервне живлення під час відключень. В такі моменти за спиною Ірини можуть вимкнутись плазми і тоді студія поринає у повну темряву.

Однак, попри це, вона не зупиняє мовлення – продовжує говорити та аналізувати заплановані теми.

"Для нас, які живуть 13 рік у стані війни, це взагалі вже не дивина. Хай росіянам буде не до сміху, коли вони бачать, що ми насправді можемо до всього звикнути, все подолати і все пройти", – додає Узлова.

Цікаво! Часто Ірина звертається до своїх глядачів з проханням задонатити на збори автівок для українських захисників. Ведуча завжди має актуальні банки, тому навіть дістала прізвисько "Іра-автопарк". Зараз ведуча відкрила збір на позашляховик Toyota Hilux для 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка, також відомої як "Степові хижаки". Серед усіх, хто задонатить 200 грн і більше, розіграють новий iPhone 17 256GB. Тому закликаємо читачів донатити за посиланням.

"Люди втомились від "сухої подачі": про те, як Ірина знайшла свій особливий стиль

Ірина часто асоціюється у глядачів з посмішкою. Саме жарти стали її своєрідним робочим стилем. Ведуча наголошує, що думка про те, що ведучі в ефірі мають бути стримані, позбавлені зайвих емоцій насправді йде ще зі школи журналістики 90-х років. На її думку, люди втомились від "сухої" подачі новин.

Звісно, що коли Ірина розповідає про російські обстріли чи теракти – тут не місце для жартів. Однак посміятись з того, в якому стані зараз економіка агресора або з гумором обговорити парад на 9 травня в Москві – це якраз та іронія і сарказм, на який чекає аудиторія.

Зараз усе кардинально змінилось – глядач іде за людиною. Саме через це 24 Канал ініціював створення окремого YouTube каналу під назвою "Узлова Talks". Буквально за декілька місяців про нього вже написали у "Forbes".

Ми увійшли в топ-каналів YouTube за швидкістю того, як стали підписуватися глядачі, величиною переглядів, об'ємом переглядів,

– розповідає з гордістю про своє "дітище" Ірина.

Водночас ведуча зізнається, що здобути прихильність українців вона б не змогла без своєї команди, яка залишається за кадром. Мовиться про велику кількість людей, починаючи від тих, хто допомагає їй виглядати перед камерою на всі 100%, закінчуючи тими, хто втілює її ідеї.

Ведуча разом з колегами / Instagram Ірини Узлової

Очевидно, що робота ведучої має певні межі та норми, зокрема, стриманий вигляд. Однак одночасно він може бути і яскравий, який запам’ятовується глядачам.

Глядачі мені пишуть про весь мій одяг, який я сама підбираю, про прикраси, про колір помади, про вигляд обличчя. Побутує думка, що перші 7 секунд на тебе дивляться візуально, а потім вирішують – продовжувати тебе слухати, дивитися, чи ні. Тому перше враження визначальне, певний стиль має бути і тут,

– розповідає вона.

Ірина має особливий стиль, який знають глядачі / Instagram ведучої

Багато глядачів Ірина часто зустрічає у Львові та Києві. Куди б вона не поїхала, до неї підходять і дякують, адже саме її жарти та емоції допомагають людям триматись у непростий час.

"Навіть якщо взагалі немає сил": про відновлення після роботи

Після емоційно складних ефірів Ірині допомагають відновлюватись книги. Їх вона може читати кілька одночасно і постійно – вдома і на роботі. Серед улюблених письменників – Колін Гувер, Тімоті Снайдер та Оксана Забужко.

Це допомагає мені відновитися і переключитися. Навіть якщо сил немає, 10 – 15 хвилин на читання мають бути обов'язковими. Я це рекомендую всім,

– зазначила вона.

Ведуча зізнається, що поза кадром є різною, але найважливіше для неї – ніколи не засиджуватись вдома. Часом любить проводити час наодинці з собою – наприклад, піти на фільм, особливо, коли він англійською мовою, щоб практикувати мову.

Однак частіше любить проводити час в компанії на різноманітних заходах – концертах, фестивалях та виставах у театрах Леся Курбаса чи Марії Заньковецької. Особливо Ірина любить відвідувати концерти Віталія Козловського – він для неї приклад того, як потрібно вкладатись в себе і любити те, що робиш.

Коли в Ірини з'являється трохи більше вільного часу (а це буває вкрай рідко), вона зазвичай вирушає в невеликі подорожі у різні міста і місця України, щоб відкрити для себе щось нове.

Ірина часто проводить вільний час, подорожуючи Україною / Instagram ведучої

Цікаво, що вдома Ірина облаштувала собі невеликий спортзал з орбітреком та велотренажером. Це місце в її домі називається "спортспейс".

Завжди по кілька разів на тиждень тренуюся. Підтримую фізичний стан, адже є стоячі ефіри і ти маш відповідно виглядати. І загалом це допомагає розвантажитись,

– сказала ведуча.

Однак чи не найбільше натхнення вона черпає саме зі спілкування з друзями та сім’ю. Відпочити від всього Ірині допомагає найкраща подруга Ілона, яка завжди з нею у важкі моменти.

"А всьому в житті я насамперед завдячую своїй мамі Оксані. Вона – не просто мама, а також найкраща подруга. Вдячна мамі за усвідомлення вибору: вибору принципів, позиції, вектору руху по життю. Навіть коли здається, що ситуація в глухому куті, вона завжди знайдеш із неї вихід", – наголосила Ірина.

Ведуча разом з мамою / Instagram Ірини Узлової

"Заради цього їздила на інший кінець міста": про бодібілдинг як хобі

Протягом всього свідомого життя Ірина була не байдужою до спорту. У певний період вона займалась фітнесом і навіть брала участь у змаганнях з бодібілдингу.

Мені подобалася і форма, з якою виступають фітнес-бікіні, і купальники гарні. Я часом жартую, що коли ми переможемо, то я вийду в ефір в купальнику зі стразами,

– ділиться ведуча.

За словами Ірини, спорт став для неї не лише способом підтримувати фізичну форму, а й можливістю відволіктися від інтелектуального навантаження.

Ірина під час змагань з бодібілдингу / Instagram ведучої

Підготовка до змагань також вимагала суворого режиму харчування. Ірина згадує, що майже щодня тренувалася та займалася з професійними тренерами, до яких їздила через усе місто.

Я закінчила ще й курси фітнес-тренера, маю диплом від фітнес-академії ФББУ від Міністерства спорту України, тож можу скласти подругам раціон на кількість калорій, які вони хочуть, порадити щось по вправах, бо тут головне завжди здоров'я,

– зазначила вона.

Водночас ведуча визнає, що сьогодні вже не тренується так інтенсивно, як раніше. Якщо відчуває сильну втому, то дозволяє собі перенести заняття, адже переконана, що виснаженому організму тренування не принесуть користі.

Професійні виступи Ірина залишила через те, що на високому рівні спорт часто вже не обмежується лише здоровим способом життя. Вона вирішила продовжувати тренування для себе, а не заради змагань.

"Думок змінити професію не було": про мрії та кар’єрні цілі

Найбільше в житті Ірина мріє про перемогу України, все решту, за її словами, "зробиться і заробиться".

Також вона зізнається, що всі її гості інтерв’ю для неї по-своєму особливі, але є люди, з якими вона особливо мріє записати велике інтерв'ю. Насамперед це Кирило Буданов.

Мені імпонує його діяльність не лише зараз як очільника ОП, а й як головного розвідника України роками, який пройшов усі стадії і безстрашно брав участь у найсміливіших операціях розвідки. Це людина, яка змінює хід історії. Ну і Михайло Подоляк. Хотілось би записати велике інтерв’ю про нього і як про людину, бо це начитана і професійна особистість,

– поділилась ведуча.

Ірина з гумором говорить й про власні професійні амбіції: "Я завжди жартую, що коли закінчу телевізійну кар'єру, а може, й паралельно, то закликатиму ГУР взяти мене як "Ірку-розвідницю", щоб їм допомагати. Я вже навчилась мовчати там де треба і там, де не треба інколи теж".

Також ведуча хотіла б піти на акторські курси, адже часто отримує фідбек від глядачів, які наголошують, що вона вроджена актриса. Найбільше її приваблює саме театр, тому Ірина мріє зіграти в якомусь акторському продукті на сцені.

Однак саме журналістика – це те, без чого ведуча не уявляє своє життя. Для неї ця професія є соціально та політично важливою, адже від професійних журналістів нічого неможливо приховати. Саме вони викривають маніпуляції та втримують інформаційну царину.

Нічим би іншими, напевно, не займалася. Думок змінити професію чи думок про те, чи правильно я обрала шлях, не виникає і не виникало ніколи. Ніколи не могла б уявити іншої професії,

– наголосила Ірина.

Покращуватись, вдосконалюватись та знаходити щось нове у своїй сфері – саме те, чого прагне ведуча, адже вона впевнена, що не буває такого, аби людина досягла всього. Саме ці слова є її життєвим постулатом.

Журналістка завжди прагне розвиватись / Instagram Ірини Узлової

Підсумовуючи, Ірина вкотре звертається до своїх глядачів із простим, але важливим нагадуванням: не варто відкладати життя на потім.

Вона закликає не відмовляти собі в тому, чого хочеться, навіть попри складні часи. Водночас Ірина наголошує, що важливо пам’ятати і про завтрашній день, адже всі спільно роблять усе заради майбутньої перемоги України. Проте, на її думку, не менш важливо жити сьогодні: дозволяти собі купувати те, що подобається, куштувати щось нове, тішити себе та своїх близьких.

Завершує Ірина словами про віру – у перемогу України, в Україну та в себе: "І неодмінно вона настане".