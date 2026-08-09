У Середньовіччі й до появи масового штучного освітлення нічний сон часто ділився на дві частини. Люди лягали спати незабаром після заходу сонця, спали кілька годин, потім прокидалися, певний час не спали й лише після цього засинали знову, розповідає Threads Zoomer.history.

Це не вважалося безсонням. Навпаки, такий ритм був настільки звичним, що в історичних джерелах існували окремі назви – "перший сон" і "другий сон". Саме між ними була тиха нічна година, яку люди використовували зовсім не так, як ми уявляємо сьогодні.

Як виглядав нічний сон у Середньовіччі?

До газового й електричного освітлення темрява значно сильніше визначала людський розпорядок. Коли сонце заходило, день фактично закінчувався. Роботи ставало менше, вулиці темнішали, а будинки занурювалися в ніч.

Перший сон зазвичай тривав приблизно 3 – 4 години. Після цього люди прокидалися. Не від тривоги, не через шум і не тому, що "погано спали". Просто так працював звичний нічний ритм.

Предки спали двічі за ніч / Фото Boring history secrets

Період неспання між двома снами міг тривати годину або дві. У цей час люди молилися, розмовляли з рідними, лагодили одяг чи інструменти, підкидали дрова в піч, займалися хатніми справами або просто лежали й думали.

Ця нічна пауза не сприймалася як щось дивне. Вона була частиною побуту – такою ж природною, як вечірня втома чи ранкове пробудження.

Чому нічне пробудження не вважали проблемою?

Для сучасної людини ідеальний сон – це заснути ввечері й прокинутися вже вранці. Але така модель стала нормою не завжди. Упродовж багатьох століть люди жили в іншому ритмі, де ніч не була суцільним блоком сну.

У деяких медичних текстах навіть радили використовувати проміжок між першим і другим сном для зачаття дитини. Вважалося, що після першого відпочинку організм уже відновив сили, але ніч ще не закінчилася.

Історик Роджер Екірх проаналізував сотні історичних джерел – судові документи, щоденники, художню літературу, медичні трактати. У них регулярно траплялися згадки про "перший сон" і "другий сон". Це означає, що такий поділ ночі був не випадковою звичкою окремих людей, а добре відомим явищем.

Саме тому нічне пробудження не викликало паніки. Люди не намагалися негайно "повернути" сон будь-якою ціною. Вони знали: після цієї паузи прийде другий сон, який триватиме до світанку.

Коли люди почали спати одним довгим сном?

Звичний для нас безперервний нічний сон став нормою значно пізніше. Його поширення пов’язують із розвитком міст, фабрик, чітких робочих графіків і штучного освітлення. У XVIII – XIX століттях життя почало змінюватися. Вечір перестав закінчуватися разом із заходом сонця. З’явилося більше освітлених вулиць, довших робочих і соціальних годин, нових правил продуктивності. Ніч поступово скоротилася як простір для відпочинку.

Люди почали лягати пізніше, а вставати за вимогами роботи. Старий ритм із першим і другим сном поступово зник. На його місце прийшла ідея одного суцільного нічного сну, яку сьогодні багато хто сприймає як єдино природну. Та історія показує інше. Для більшої частини людського минулого ніч могла мати паузу посередині. І якщо людина іноді прокидається серед ночі, це не обов’язково означає, що з нею щось не так. Можливо, організм просто на мить повертається до ритму, який колись був для людей цілком звичним.