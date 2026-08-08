Бійці 13 бригади Нацгвардії "Хартія" нещодавно врятували життя чоловіку. Вони вивезли його у безпечне місце під обстрілами і під прицілом ворожих дронів. Про історію евакуації цивільної людини за допомогою НРК розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

Ювелірна операція операторів НРК

Операція з евакуації була здійснена українськими військовими на півночі Харківської області – в районі Липців, куди вже не дістаються швидкі.

Завдяки бійцям, патрульній поліції та іноземному роботизованому комплексу вдалося вивезти цивільного чоловіка, якому 61 рік, у якого була підозра на інсульт.

Ця операція тривала годину, але зазвичай подібні евакуації можуть бути значно довшими, оскільки територія прострілюється дронами. Для операторів НРК це ювелірна операція, адже треба і не потрапити під удар, і довезти пораненого чи хворого цивільного.

Військовослужбовець 13 бригади Нацгвардії "Хартія" з позивним "Гурні" зазначив, що батальйону надійшло повідомлення про цивільного поблизу Липців, який потребував евакуації.

Чоловік перебував у незрозумілому стані – чи то поранений, чи просто знепритомнів. Оскільки звичайна машина не могла доїхати через загрозу FPV-дронів, потрібно було евакуювати людину за допомогою НРК. Це була дуже важка операція, тому що окрім FPV-дронів, існувала небезпека ударів ворожих крил, КАБів та іншого озброєння,

– пояснив "Гурні".

Військовослужбовець 13 бригади Нацгвардії "Хартія" з позивним "Мінер" згадав, що чоловік, якого потрібно було евакуювати, був у дуже важкому стані. Його стан був невідомий: він то приходив до тями, то знову відключався, а зв’язку для нормальної комунікації з ним не було.

Дороги бувають різні і маршрути потрібно обирати безпечніші, тому що ворожі дрони полюють постійно. У таких ситуаціях завжди страшно, бо є відчуття, ніби у разі невдачі ти будеш винен у загибелі людини,

– зауважив військовослужбовець.

Проте цивільного вдалося евакуювати. Його одразу передали медикам, і його історія завершилась щасливо.

13 бригада Нацгвардії "Хартія" проводить збір на 200 тисяч гривень на зв'язок для наземних роботизованих комплексів для батальйону оперативного призначення. Цей збір дуже важливий, адже кожен НРК замінює людину і зменшує ризик для бійців. Міноборони навесні 2026 року повідомляло, що використання НРК зросло утричі, а понад 21 тисяча місій була виконана саме завдяки таким комплексам. Йдеться про евакуацію, логістику, доставку вантажів, а також про бойові операції, які часто можна розкривати лише з великим запізненням. Долучитися до збору можна за цим посиланням.

Також важливе побутове використання НРК, тому що воно полегшує життя військових і зменшує ризики для тих, хто на другій лінії. Водночас операції з доставлення генераторів, продуктів чи боєприпасів на першу лінію – ще складніші.

Командир підрозділу НРК 13 бригади Нацгвардії "Хартія" з позивним "Купа" розповів, що НРК використовують насамперед для логістики на першій, другій і третій лініях, евакуації поранених, евакуації загиблих і допомоги цивільним у провізії.

У "Хартії" розповіли, як НРК рятує життя військовим і цивільним: дивіться відео

Перед виїздом, уточнив він, завжди потрібна інформація про стан пораненого, щоб зрозуміти, з якою швидкістю можна їхати. Якщо стан дуже важкий, рух обережний. Комунікація ведеться через дрон, і стан людини постійно уточнюють. Якщо на маршруті є проблеми, є позиція, куди можна заїхати. Залежно від ситуації у військових буває 5 – 6 виїздів на місяць, а буває й нуль.

Росіяни постійно полюють, роблять засідки, моніторять деякі ділянки доріг. Ми застосовуємо антидронову сітку, яка не раз рятувала: були випадки, коли ворожі дрони влучали та заплутувалися в ній. Було й таке, що FPV вдалося уникнути, просто змінивши траєкторію руху в останній момент,

– наголосив командир підрозділу НРК.

Він також згадав, що одного разу "Шахед" не вибухнув біля позиції і його поклали на НРК і вивезли разом із провізією. Іншого разу довезли на позиції навіть суші та піцу, коли допомагали розвідці дістати застряглий дрон.