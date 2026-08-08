Бойцы 13-й бригады Национальной гвардии "Хартия" недавно спасли жизнь мужчине. Они вывезли его в безопасное место под обстрелами и под прицелом вражеских дронов. Об истории эвакуации мирного жителя с помощью НРК рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

Ювелирная операция операторов НРК

Операция по эвакуации была проведена украинскими военными на севере Харьковской области – в районе Липцев, куда уже не добираются скорые.

Благодаря бойцам, патрульной полиции и иностранному роботизированному комплексу удалось вывезти 61-летнего мужчину, у которого было подозрение на инсульт.

Эта операция длилась час, но обычно подобные эвакуации могут быть значительно дольше, поскольку территория обстреливается дронами. Для операторов НРК это ювелирная операция, ведь нужно и не попасть под удар, и довезти раненого или больного гражданского.

Военнослужащий 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" с позывным "Гурни" отметил, что в батальон поступило сообщение о гражданском вблизи Липцев, который нуждался в эвакуации.

Мужчина находился в непонятном состоянии – то ли ранен, то ли просто потерял сознание. Поскольку обычная машина не могла доехать из-за угрозы FPV-дронов, человека пришлось эвакуировать с помощью НРК. Это была очень сложная операция, так как помимо FPV-дронов существовала опасность ударов вражеских крыльев, УАБ и другого вооружения,

– пояснил "Гурни".

Военнослужащий 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" с позывным "Минер" вспомнил, что мужчина, которого нужно было эвакуировать, находился в очень тяжелом состоянии. Его состояние было неизвестно: он то приходил в себя, то снова терял сознание, а связи для нормального общения с ним не было.

Дороги бывают разные, и маршруты нужно выбирать более безопасные, потому что вражеские дроны охотятся постоянно. В таких ситуациях всегда страшно, потому что есть ощущение, будто в случае неудачи ты будешь виноват в гибели человека,

– отметил военнослужащий.

Однако гражданского удалось эвакуировать. Его сразу передали медикам, и его история закончилась благополучно.

13-я бригада Нацгвардии "Хартия" проводит сбор средств в размере 200 тысяч гривен на средства связи для наземных роботизированных комплексов батальона оперативного назначения. Этот сбор очень важен, ведь каждый НРК заменяет человека и снижает риск для бойцов. Минобороны весной 2026 года сообщало, что использование НРК выросло в три раза, а более 21 тысячи миссий было выполнено именно благодаря таким комплексам. Речь идет об эвакуации, логистике, доставке грузов, а также о боевых операциях, которые часто можно раскрыть лишь с большим опозданием. Присоединиться к сбору можно по этой ссылке.

Также важно повседневное использование НРК, поскольку оно облегчает жизнь военных и снижает риски для тех, кто находится на второй линии. В то же время операции по доставке генераторов, продуктов или боеприпасов на первую линию – еще более сложные.

Командир подразделения НРК 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" с позывным "Купа" рассказал, что НРК используют прежде всего для логистики на первой, второй и третьей линиях, эвакуации раненых, эвакуации погибших и оказания помощи гражданским в снабжении продовольствием.

В "Хартии" рассказали, как НРК спасает жизни военным и гражданским: смотрите видео

Перед выездом, уточнил он, всегда нужна информация о состоянии раненого, чтобы понять, с какой скоростью можно ехать. Если состояние очень тяжелое, движение осторожное. Связь ведется через дрон, и состояние человека постоянно уточняют. Если на маршруте возникают проблемы, есть точка, куда можно заехать. В зависимости от ситуации у военных бывает 5–6 выездов в месяц, а бывает и ноль.

Россияне постоянно охотятся, устраивают засады, отслеживают некоторые участки дорог. Мы используем антидроновую сетку, которая не раз спасала: были случаи, когда вражеские дроны попадали в нее и запутывались. Бывало и так, что FPV удавалось избежать, просто изменив траекторию движения в последний момент,

– подчеркнул командир подразделения НРК.

Он также упомянул, что однажды "Шахед" не взорвался возле позиции, и его положили на НРК и вывезли вместе с провизией. В другой раз доставили на позиции даже суши и пиццу, когда помогали разведке достать застрявший дрон.