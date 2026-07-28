Українська компанія "Роботизовані Комплекси" представила наземний роботизований комплекс "Мураха CaseEvak". Як повідомив виробник, машину створили для вивезення поранених із зон, де зберігається загроза артилерійських ударів, атак FPV-дронів та роботи засобів радіоелектронної боротьби.

Капсула зі сталі Armox

Головною відмінністю нової версії стала броньована медична капсула масою 344 кілограми. Її виготовили зі сталі Armox 500T.

За твердженням розробників, капсула має захищати пораненого від уламків та інших зовнішніх загроз під час транспортування.

Для швидкого завантаження передбачені відкидні бокова та задня кришки. Така конструкція дозволяє перенести людину всередину, не витрачаючи багато часу на відкривання або демонтаж окремих елементів.

Що є всередині

Капсула отримала вентиляцію, підігрів, внутрішнє освітлення та відеоспостереження.

Оператор може підтримувати двосторонній аудіозв’язок із пораненим під час руху. Також передбачена можливість аварійного відкривання дверей зсередини.

Виробник заявляє і про наявність системи життєзабезпечення, однак її детальний склад та медичне обладнання поки не розкриває.

"Мураху" довелося посилити

Встановлення капсули вимагало модернізації базової платформи. Загальна маса "Мурахи CaseEvak" зросла до 1031 кілограма.

Потужність двигунів збільшили до 8 кіловатів. Компанія також наростила ємність акумулятора, але запас ходу та тривалість роботи оновленої версії не назвала.

Електричний привід дозволяє платформі рухатися з меншим акустичним підписом, ніж техніці з двигуном внутрішнього згоряння. Це особливо актуально під час роботи поблизу переднього краю.

Starlink, LTE та оптоволокно

Для спостереження комплекс оснащений денною, нічною і тепловізійною камерами.

Керувати платформою можна через ELRS, LTE, Starlink або оптоволоконну лінію. Наявність кількох каналів дозволяє екіпажу обирати зв’язок залежно від дальності, рельєфу та активності російських засобів РЕБ.

Оптоволокно може забезпечувати керування без використання радіоканалу, хоча його практична дальність залежить від довжини кабелю та умов місцевості.

Готують захист від FPV-дронів

НРК почали використовувати не лише для евакуації поранених, але й наступальних операцій. Однак всі вони вразливі до атак дронів, наїзду на міни тощо. Тож виробник "Мурахи" також працює над захистом евакуаційної машини від атак зверху. Для "Мурахи CaseEvak" розробляють каркасну надбудову, яка має зменшити вразливість до FPV-дронів (як у великої бронетехніки). Деталі конструкції та терміни завершення цієї роботи компанія не повідомила.

Дистанційна евакуація дозволяє не відправляти бронемашину з екіпажем або групу військових на ділянку, яка вже перебуває під вогневим контролем противника. Водночас ефективність такого комплексу залежатиме від прохідності платформи, стабільності зв’язку та можливості швидко завантажити пораненого безпосередньо на полі бою.