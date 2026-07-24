Про роботизований бронетранспортер повідомили у "Хартії". Фотографії переобладнаної машини опублікував Павло Іткін.

Оператор залишається на безпечній відстані

Після модернізації M113 можна контролювати за допомогою дистанційного пульта. Військовому не потрібно перебувати всередині бронетранспортера під час руху небезпечною ділянкою.

Це особливо важливо під час роботи на територіях, де кожен метр може бути замінований. Навіть у разі підриву основний ризик бере на себе техніка, а не екіпаж.

Розмінування та доставка вантажів

Роботизований M113 призначений для дистанційного розмінування та логістичних операцій.

Машина може рухатися попереду інших підрозділів, перевіряючи маршрут або прокладаючи безпечний шлях через небезпечну ділянку. Також її можна використовувати для доставки вантажів у місця, де застосування звичайного транспорту створює надмірний ризик для водія та супроводу.

У "Хартії" не розкрили характеристик системи дистанційного керування, дальності зв'язку та обладнання, яке використовується для розмінування.

Бронетранспортер отримав нову роль

Гусеничний M113 створювали як броньований транспорт для перевезення піхоти. Його конструкція дозволяє рухатися складною місцевістю та перевозити людей або вантажі під захистом броні.

Дистанційне керування змінює роль машини. Замість транспортування екіпажу вона може працювати як важка наземна роботизована платформа на найбільш небезпечних напрямках.

Таке переобладнання дозволяє використовувати наявну техніку для завдань, які раніше вимагали безпосередньої присутності військових. Роботизований M113 може працювати там, де ризик підриву або вогневого ураження є надто високим для звичайного екіпажу.