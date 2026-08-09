Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в етері 24 Каналу розповіла, що влучання сталося у 8-й поверх будинку, удар відбувся орієнтовно о 7 ранку.

Наслідки атаки на Харків

Рятувально-пошукова операція на місці російського удару в Харкові досі триває. Далі спеціалісти визначатимуть ступінь пошкодження будинку та можливість його експлуатації.

Кореспондентка з Харкова зазначила, що російські війська спрямували ударні засоби під назвою "Бандероль". Один з них влучив у вказаний будинок, другий – у склад магазину, третій – по міській алеї.

Ці три дрони-ракети випустили по сусідніх кварталах одного району. Це Салтівка. Вже маємо інформацію про двох вбитих. Одна людина в мить удару була неподалік цього житлового будинку, інша – біля місця другого удару. Це чоловіки віком 50 і 66 років,

– озвучила Черненко.

Кількість постраждалих внаслідок російського удару 9 серпня наразі становить 27 людей. У лікарнях перебувають п'ять людей, серед них — одна жінка у важкому стані.

Сім'я харків'янки Наталі живе на 6-му поверсі пошкодженого будинку. Люди дивом вижили, поверхи над її квартирою розсипались. У жінки гостра стресова реакція.

Мені не спалось. Я взяла телефон, лежала, повернулась лицем як раз на той бік до балкона, до проспекту. Зазвичай, я чую, як щось підлітає, а цього разу чомусь взагалі нічого не чула. Згодом відчула запах горілого. Я розуміла, що все летить, намагалась відкрити очі. Мені здавалося, що це вже все… Потім усвідомила, що ні, я вскочила і побігла у коридор,

– поділилась Наталя, постраждала.

"Бандероль" – відносно новий тип зброї, який Росія почала частіше використовувати для ударів по українських містах, зокрема ними тероризує Харків. Кореспондента додала, що за декілька секунд після того, як пролунав перший вибух, у місті прозвучав сигнал повітряної тривоги. Черненко зауважила, що виявляти та збивати такі дрони-ракети складно.

Про атаку на Харків 9 серпня: дивіться відео