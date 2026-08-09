Про наслідки цинічного удару ворога повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та глава ОВА Олег Синєгубов.

Скільки людей постраждали внаслідок атаки?

Близько 07:00 російські окупанти завдали ракетного удару по житловому мікрорайону в Салтівському районі Харкова. Ворог влучив у 10-поверховий житловий будинок, унаслідок чого були зруйновані конструкції з 7-го по 10-й поверхи, зокрема перекриття між поверхами.

За попередніми даними, внаслідок удару загинули двоє людей, ще 21 людина потребувала допомоги медиків. Щонайменше одну особу госпіталізували з важкими травмами.

Після удару в будинку залишилися заблоковані мешканці. На місці розпочалися пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи, до яких залучили рятувальників та інші екстрені служби.

Як повідомив начальник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких, 12 людей рятувальники ДСНС евакуювали з палаючих та задимлених квартир. Крім того, з-під завалів дістали живою жінку, яка перебувала на 8-му поверсі.

Рятувальна операція / Фото ДСНС

Командир загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України Ігор Клименко розповів Суспільному, що рятувальники близько півтори години розбирали бетонні конструкції, щоб дістатися до жінки.

Окрім житлової багатоповерхівки, російські війська майже одразу завдали удару по офісній будівлі, розташованій неподалік. Третє місце влучання зафіксували в одному з парків Салтівського району.

На місці тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі. Рятувальники продовжують розбирати завали та перевіряти будівлю, оскільки під зруйнованими конструкціями можуть залишатися люди.

Як згодом повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов 21 людина потребувала допомоги медиків після ударів Росії по Салтівці.

За його даними:

11 людей зазнали вибухових поранень;

у двох – отруєння чадним газом;

вісім, серед яких дитина, мали гостру реакцію на стрес.

Синєгубов зазначив, що чотирьох людей ушпиталили. Загиблим чоловікам – 50 і 66 років

Зауважимо, що вночі під ворожими ударами балістики перебувала Одеса. Внаслідок атаки там зруйновані будинки і згоріли автівки у декількох районах. Також повідомляють про постраждалих.

Нагадаємо, що Харків та його північні райони регулярно атакують російські FPV-дрони.

Місто шукає способи захистити основні дороги від ворожих безпілотників. Серед можливих варіантів – антидронові сітки. Однак фахівці попереджають, що їх можуть використовувати російські оператори для прокладання оптоволокна до дронів.