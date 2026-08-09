Про наслідки ворожої атаки на Одесу розповів голова МВА Сергій Лисак.

Який стан у потраждалих?

Наразі відомо про шість постраждалих. Їм надається вся необхідна допомога. У декількох районах міста зруйновано житлові будинки. Також горіли автівки.

Ворог ударив балістикою по Одесі / Фото ОВА

Близько 8-ї години ранку в ОВА повідомили, що кількість постраждалих зросла до восьми. Стан сімох із них лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Більшість зазнали осколкових поранень.

Ворог застосував кілька десятків ракет та дронів: пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову. Найбільших руйнувань зазнала Одеса. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення.

Що відомо про наслідки атаки?

Близько 8 ранку у частині Одеси зникло світло через локальну аварію в мережі, повідомили на сайті ДТЕК. Ідеться про частину Одеського, Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів. Фахівці працюють над відновленням електропостачання.

О 10:40 Олег Кіпер повідомив, що в частині Одеси та Одеського району досі фіксуються відключення електроенергії для побутових споживачів. Також, в деяких районах міста відмічаються перебої з подачею води та мобільним звʼязком.

В усі райони міста організовано підвіз технічної води. Також працюють бювети.

Енергетики та комунальні служби працюють над якнайшвидшою ліквідацією наслідків атаки та повним відновленням всіх послуг.

Що відомо про удар по Одесі?

О 3:31 Повітряні сили оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння. За мить військові повідомили про швидкісну на Одещині, що рухалася північно-західним курсом. І одразу ж з'явилася інформація про вибухи в передмісті Одеси. Попередньо, ворог застосував "Іскандер".

Згодом з'явилися інформація від Повітряних сил про нові ракети, які вже рухалися на Одесу. За кілька хвилин у місті пролунали нові вибухи. Під час цієї атаки Росія вдарила "Оніксами".

Додамо, що окрім ракет, на місто також рухаються кілька груп ударних БпЛА. Попередньо, близько 20 дронів. Ба більше, у Чорному морі ще перебуває Су-34, який, імовірно, випустив крилаті ракети.

0 4 годині ранку ворог знову вдарив балістикою, імовірно "Іскандером". Цього разу прилетіло по Чорноморську.

Станом на 4:30 атака на Одесу тривала. Повідомляли про нові вибухи.

О 4:37 оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння. Щоправда, загроза "Шахедів" все ще зберігалася.

О 5-й ранку на Одещину знову летіла ракета та знову повідомляли про вибухи. Попередньо, Росія вдарила надзвуковою протирадіолокаційною Х-31П.

У Повітряних Силах зазначили, що Росія атакувала Одещину вночі балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами: "Іскандер-М/С-400", "Онікс", Х-31П.

Крім того, ворог випустив по Україні 202 безпілотники та баражувальні боєприпаси "Бандероль". Основний напрямок удару – Одещина. ППО збила / заглушила 174 дрони та п'ять "Бандеролей".

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Додамо, що Росія ледь не щодня б'є по Одесі й області. Сюди прилітають як ударні БпЛА, так і балістика. Останнього разу внаслідок обстрілів постраждав стадіон "Чорноморець". Також поранень зазнали двоє людей.