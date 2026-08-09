Журналістка Serious Eats описала pork floss як щось на кшталт "цукрової вати", тільки замість цукру тут суха, пухка та дрібно подрібнена свинина.

Як м'ясо перетворюється на "вату"?

Приготування pork floss досить просте, хоча кінцевий результат виглядає незвично. Свинину спочатку варять, потім дуже дрібно розбирають на волокна, змішують із приправами й обсмажують на слабкому вогні, поки вони не стануть сухими.

Після тривалого подрібнення та висушування волокна стають настільки тонкими, що утворюють пухку масу, яка нагадує бавовну, шерсть або цукрову вату. Але жодної солодкої текстури, як у звичайної цукрової вати, тут немає. Навпаки – pork floss має виразний м'ясний смак із солодкуватими нотками завдяки цукру та соєвому соусу.

У магазинному продукті можуть бути свинина, цукор, соєве борошно, соєвий соус, свинячий жир, сіль. Саме така обробка й надає м'ясу характерної легкої та пухкої текстури.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Авторка порівнює його зі своєрідним пухнастими м'ясними джерками. На відміну від звичайного в'яленого м'яса, pork floss настільки дрібний і сухий, що буквально швидко розчиняється під час жування.

Як виглядає незвичайне м'ясо: дивитись відео

Два основні види

У магазинах можна зустріти щонайменше два поширені різновиди – pork sung та pork fu. Вони дуже схожі, але між ними є помітна різниця. Pork fu зазвичай світліший, менш подрібнений і трохи менш сухий.

Він також має м'якший смак, оскільки його не так сильно обсмажують і приправляють. Окрім цього, існують варіанти pork floss із додаванням кунжуту та морських водоростей.

А в Сінгапурі можна зустріти навіть особливо суху й хрустку версію закуски.

Як їдять незвичне м'ясо?

Найпростіший спосіб їсти pork floss – покласти його на звичайний білий рис. Але цим використання продукту зовсім не обмежується.

У китайській та інших азійських кухнях м'ясну "вату" додають до рисових рулетів, сендвічів, млинців, ониґірі та булочок. Нею також посипають тофу, локшину, тости, рисові крекери та навіть піцу.

Є й більш незвичайний варіант – pork floss використовують у випічці. Наприклад, ним можуть покривати бісквітні торти або додавати до солодкуватих рулетів.